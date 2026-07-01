5 diseños de piñatas caseras de Plim Plim; ideales para los primeros cumpleaños de los niños

Uno de los personajes más entrañables y queridos por muchos niños es el payaso Plim Plim, quien es el protagonista de una serie animada y que mezcla las características de un payaso, un superhéroe, entre otras cualidades que lo hacen uno de los más elegidos para temáticas de cumpleaños infantiles. Y obviamente que no podía faltar a la hora de pensar en una piñata, por lo que te vamos a compartir cinco ideas originales para que tengas en cuenta y puedas sorprender a los más chicos.

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Tal como lo mencionábamos anteriormente, los cumpleaños infantiles suelen tener diversas temáticas que hace que se conviertan en los más entretenidos de todos, ya sea por su decoración, por el menú elegido y la temática escogida. En este caso, lo que no puede faltar son las piñatas, que son muy populares y que por lo general vienen rellenas de sorpresas para que cuando se rompa, caigan al piso y entre las temáticas que elige la mayoría encontramos a ‘Plim Plim’.

No hay dudas que Plim Plim se ha convertido en un personaje muy querido por los niños y se trata de un payaso divertido, que tiene una mezcla con superhéroes y que transmite valores, por lo que es una gran opción elegirlo como temática de piñata. A continuación, te vamos a compartir cinco ideas para que hagas en casa sin ser un experto en manualidades.

Debes tener en cuenta que para hacer las piñatas de Plim Plim las tonalidades más destacadas de este personaje son el rojo, para la mayor parte de la silueta, el azul para su pelo, el amarillo para su capa y el negro para algunos detalles. Y en cuanto a los diseños, encontramos los siguientes:

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Diseños de piñatas de Plim Plim

Figura de Plim Plim

Piñata de Plim Plim con globos

Rostro de Plim Plim

Número con la imagen de Plim Plim

Diseños de piñatas de Plim Plim pic.twitter.com/XYthcjDKQp — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 1, 2026

Materiales y cómo hacer la piñata

Para poder realizar estas cinco piñatas, necesitarás de algunos materiales como cartón firme para las caras principales, cartón delgado o cartulina, papel crepé en colores azul, rojo, amarillo; fomi o cartulinas de colores; cinta adhesiva y cuerda para colgar.