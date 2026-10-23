5 plantillas de stickers de Hello Kitty, Kuromi, My Melody y más personajes de Sanrio que puedes imprimir en casa para decorar cuadernos de tus hijas

En los últimos días se ha hecho tendencia Hello Kitty y no es para menos, pues con el paso de los años este dibujo ha logrado conectar con una gran cantidad de niñas alrededor del mundo, por lo que nosotros te compartiremos algunas plantillas de stickers que podrás imprimir de manera gratuita desde tu casa con los personajes más populares del universo de Sanrio.

Te puede interesar: 4 plantillas para imprimir de Paw Patrol para personalizar la lonchera y el termo de agua de tus hijos

Hello Kitty and Friends se ha convertido en todo un fenómeno mundial, quien en las últimas semanas ha tomado una gran popularidad dentro de las niñas gracias a sus tiernos dibujos y demás animaciones en videos en los que podemos verla con sus amigos.

Plantillas de stickers gratis de Hello Kitty y los personajes de Sanrio

Con el paso del tiempo, el personaje de Hello Kitty se ha vuelto uno de los más populares en todo el mundo gracias a su diseño único con el que muchas niñas y mujeres se identifican, por lo que es muy común ver a esta gatita en todo tipo de mercancía.

La mejor amiga de Hello Kitty, My Melody, es una de las conejitas más tiernas de todos los dibujos, pues su capa espacial le ha hecho distinta del resto, además de su personalidad buena, tierna y amable.

En los últimos años el personaje de Kuromi ha ganado bastante popularidad, sobre todo en redes sociales, donde esta conejita luce tan tierna como “mala” gracias a su gran sombrero de bufón con la calavera que tiene en el centro, misma que cambia de acuerdo a su estado de ánimo.

La ranita Keroppi ha conquistado a todo el mundo gracias a su tierno diseño, además por ser uno de los personajes más alegres y positivos de toda el universo de Sanrio, conocido por nunca quedarse quieto.

Bdatz-Maru es considerado por muchos como una contraparte de Kitty, pues este pingüino se muestra como alguien rebelde, sarcástico, y como alguien que constantemente desafía las reglas.