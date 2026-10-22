4 plantillas para imprimir de Paw Patrol para personalizar la lonchera y el termo de agua de tus hijos

Existen mil motivos para pensar en decorar el termo o lonchera de la escuela de tus hijos. Puede que él solo quiera llevar a sus personajes favoritos a la escuela, que tú quieras darles a sus cosas más personalidad o estés buscando una idea para que ellos identifiquen sus cosas más rápidamente. Sea cual sea el motivo, te ahorramos el trabajo y encontramos para ti 4 plantillas de stickers para imprimir de Paw Patrol que son perfectas para personalizar y que puedas distinguir sus cosas. Lo único que necesitas es una impresora, papel adhesivo y tijeras para darle un toque a todo con sus personajes favoritos. Sin más que agregar, aquí te dejamos las 4 plantillas de stickers de Paw Patrol:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Una gran idea es colocar los stickers junto a tu hijo, algo que sin duda le hará emocionarse y sentirse importante. Antes de pegar los stickers, lava bien la superficie. No te olvides de enseñarle que los stickers no se pegan en donde hay relieve o bordes, ya que pueden acumular mugre y despegarse.

¿Cómo imprimir mis propios stickers?

Si quieres imprimir tus propios stickers, descarga la plantilla que más te haya gustado y descárgala. Colócalo en un archivo de diseños o en una hoja tamaño carta dentro de la aplicación de tu preferencia e imprime. Puedes usar papel adhesivo compatible con tu impresora y recortarlos antes de darles a ellos los stickers para decorar, ya que puede ser peligroso recortar.

¿Cómo hacer mis stickers caseros resistentes al agua?

Si quieres que estos stickers resistan el agua, puedes añadir vinil adhesivo imprimible que es compatible con impresora de inyección de tinta o láser. También puedes conseguir las láminas de laminación autoadhesiva, también llamadas vinil transparente de laminado, contact transparente o papel de contacto para cubrirlas una vez que las imprimas.

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