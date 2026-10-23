Esta es la rutina de skincare para mujeres de 40 años que deben hacer para disminuir la apariencia de las arrugas por la noche

Las mujeres a los 40 años es importante que cuenten con una rutina de skincare con la finalidad de disminuir la apariencia de las arrugas. No es necesario contar con una rutina de mil pasos, es así que la Doctora Lourdes Rodriguez en su cuenta de TikTok, comparte la mejor opción para aplicar de noche:



Limpiador acuoso: Producto con el que podrás eliminar las impurezas que tengas en la piel, no olvides previamente haber retirado el maquillaje con desmaquillante. Contorno de ojo: La zona de los ojos tiene una piel muy delgada, esto te ayudará a darle una mejor firmeza y a disminuir las líneas de expresión. Retinal: Solamente aplica de noche y sobre la piel limpia, usa cantidades pequeñas. Hidratante: Producto con el que podrás hidratar la superficie y reparar la barrera cutánea.

¿Cuáles son los cuidados necesarios para la cara?

Además de aplicar una buena rutina de skincare por la noche, también es importante el cuidado que le demos por las mañanas. Por eso las mujeres a los 40 años, deben aplicar los siguientes pasos para disminuir la apariencia de las arrugas por el día:



De igual manera, es importante inicia con un limpiador, ya que mientras dormimos podemos tener ciertas impurezas. Seguimos con un contorno de ojos que sea apto para usar en el día. Después pasamos a un antioxidante para darle luminosidad y combatir las manchas. Por último, el bloqueador solar, recordando que hay que hacer retoques cada 3 horas.

Al momento de hacer la rutina de skincare para mujeres de 40 años, se recomienda buscar productos que se adapten a tu tipo de piel.

¿Qué pones antes, el maquillaje o el bloqueador?

Siempre ha surgido el debate sobre qué va primero entre el maquillaje y el protector solar, para que haya una mejor protección se recomienda aplicar el bloqueador y dejar reposar por 15 minutos para que puedas proceder con tu maquillaje normal.

Para hacer el retoque puedes optar por usar bloqueador en barra, spray o polvo. Siguiendo todas las indicaciones anteriores lograras disminuir la apariencia de las arrugas.