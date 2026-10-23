Entrevista EXCLUSIVA con Héctor Parra desde la cárcel: ¿Cuándo y dónde verla?

Fue un 15 de junio del 2021 cuando le cambió la vida a Héctor Parra al ser encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y desde entonces no ha dejado de luchar por una segunda oportunidad. No te pierdas el día de mañana, viernes 23 de octubre en Ventaneando a la 1:00 p.m. una entrevista totalmente exclusiva, donde podremos conocer cómo cambió el rumbo de su vida desde que empezó con su proceso legal. Recuerda que puedes vernos por televisión desde el canal de Azteca UNO y también por medio de nuestro Sitio Oficial de Ventaneando, donde podrás ver el streaming totalmente en vivo y gratis.

¿Por qué está en la cárcel el actor Héctor Parra?

El nombre del actor mexicano Héctor Parra ha estado en el centro de la polémica desde hace varios años luego de que fuera denunciado el mes de agosto de 2020 públicamente por su hija Alexa Hoffman por presunto abuso sexual durante su infancia. El caso generó polémica en el mundo del espectáculo que llegó a los tribunales de la Ciudad de México. Posteriormente el 15 de junio de 2021 el actor fue detenido e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde empezó a enfrentar su proceso judicial.

Después de dos años, específicamente en mayo de 2023, un tribunal declaró a Parra como culpable por el delito de corrupción de menores de edad agravado. En esa primera resolución fue absuelto a varios cargos relacionados con abuso sexual provocando que el caso conluyera. Sin embargo, tras una apelación en marzo de 2024 se modificó la sentencia para incluir también el delito de abuso sexual contra una persona menor de edad lo que provocó un nuevo ajuste a su condena en prisión.

Hasta el momento el caso del actor ha estado bajo el ojo público debido a las diferencias que existen entre sus hijas, por un lado Alexa Hoffman señala el abuso cuando era una niña, mientras que la exparticipante de MasterChef24/7, Daniela Parra ha defendido y apoyado públicamente a su padre tanto dentro de la cárcel como recurriendo a distintas vías legales para intentar cambiar la resolución judicial.

¿Cuántos años de prisión le dieron a Héctor Parra?

Tras la resolución de un tribunal la condena de Hector Parra ha cambiado en diferentes momentos del proceso judicial. En mayo de 2023 recibió una sentencia de 10 años y seis meses de prisión. Un año después cuando se agregó la resolución para incluir el delito de abuso sexual contra una persona menor de edad su condena se modificó y la pena aumentó a 13 años y 10 meses.

Sin embargo, en enero de 2025 se dio a conocer una nueva modificación que dejó su condena en 12 años y seis meses de prisión tras la revisión judicial y que corresponde a los delitos por los que fue sentenciado. Además de la prisión, se contemplaron sanciones económicas las cuales suman ciento ochenta y ocho mil ochenta y cinco pesos (repartidos en ciento nueve mil doscientos pesos por reparación del daño a la víctima y setenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos de multa procesal) y la reparación del daño.