5 plantillas de imágenes para hacer curis escolares: los niños las amarán | En PDF para imprimir

Si tus hijos quieren crear sus propios curis escolares, las plantillas de imágenes pueden ser el punto de partida perfecto para dejar volar su imaginación. Estas bases permiten dibujar, colorear y personalizar personajes con expresiones divertidas, poses originales y detalles que reflejen su personalidad. Lo mejor es que pueden utilizarse como referencia para crear diseños propios y compartirlos con sus amigos. En Pinterest encontrarás ideas de plantillas para imprimir, dibujos y propuestas de manualidades que sirven como inspiración para comenzar.

5 ideas de plantillas de imágenes para hacer curis escolares

Si quieres ayudar a los niños a crear sus primeros curis, puedes comenzar con siluetas sencillas y expresiones fáciles de modificar. La idea es que cada pequeño agregue sus propios detalles, desde peinados y accesorios hasta ropa y gestos divertidos. Estas cinco propuestas pueden servir como inspiración para diseñar plantillas en papel o prepararlas en formato PDF para imprimir.

1. Plantilla de personaje de cuerpo completo

Una silueta de cuerpo completo es ideal para quienes quieren crear un curi desde cero. Puedes dibujar una figura sencilla con brazos, piernas y espacio suficiente para agregar ropa, zapatos y accesorios. Los niños podrán cambiar los colores, inventar atuendos y crear personajes inspirados en sus gustos.

2. Plantilla de curi con expresiones diferentes

Para quienes disfrutan dibujar caritas, una plantilla con varios rostros puede ser una alternativa divertida. Incluye expresiones de felicidad, sorpresa, enojo, tristeza y ternura para que los pequeños experimenten con ojos, cejas y bocas. Así podrán crear distintas versiones de un mismo personaje.



3. Plantilla de personaje chibi

El estilo chibi, con cabeza grande, cuerpo pequeño y rasgos adorables, es perfecto para hacer curis tiernos. Puedes utilizar una silueta básica y dejar espacios para dibujar el cabello, los ojos, la ropa y otros detalles. Es una opción sencilla para quienes apenas comienzan a practicar.

4. Plantilla de curi con ropa y accesorios

Si los niños prefieren diseñar atuendos, esta plantilla puede incluir una figura base y prendas para personalizar, como sudaderas, faldas, pantalones, gorros y tenis. También pueden añadir mochilas, audífonos o accesorios inspirados en sus personajes favoritos.

5. Plantilla de curi para dibujar con amigos

Esta propuesta es ideal para una actividad escolar o una tarde creativa. Prepara varias siluetas iguales y deja que cada niño dibuje su propio personaje. Después, pueden intercambiar sus creaciones, comparar estilos y armar una colección de curis con diseños únicos.

¿Cómo imprimir las plantillas de curis escolares en PDF?

Para preparar tus propias plantillas, puedes dibujar las siluetas en una hoja o utilizar un programa de edición para crear un archivo e imprimirlo en tamaño carta. También puedes explorar las ideas de plantillas escolares y dibujos para imprimir en Pinterest y elegir referencias que se adapten a lo que quieren crear los niños.

Recuerda que las imágenes que encuentres en Pinterest no siempre incluyen un PDF descargable, por lo que conviene revisar el enlace original de cada publicación antes de imprimir. Una vez que tengas la plantilla, utiliza papel blanco, lápices, colores y marcadores para personalizarla.

Lo más importante es que los niños se diviertan y desarrollen su creatividad. Con estas cinco ideas pueden comenzar a diseñar sus propios curis, experimentar con diferentes estilos y convertir una actividad sencilla en un proyecto artístico para compartir en la escuela.