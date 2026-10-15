Kunno llegó demasiado lejos por su maquillaje: toda La Granja VIP se verá afectada por una sanción

Kunno ha sido uno de los protagonistas de la semana dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Desde su pelea con Julio Camejo, hasta haber recibido la nominación de Fernando Lozada, el influencer se llevó todas las miradas del público, tanto buenas como malas. Ahora, volvió a estar en el ojo de la tormenta por una acción que perjudicó al resto de compañeros.

Primero, los participantes del reality se vieron afectados por la decisión de Kunno de contratar un servicio de manicura mientras ejercía como Capataz en la quinta semana. Este tuvo un coste de 10,000 plata Cash, el cual redució considerablemente las posibilidades de compra en alimentos. Ahora, su maquillaje fue protagonista.

¿Qué pasó con Kunno y su maquillaje?

Durante las primeras horas del jueves 15 de octubre, Kunno comenzó a preocuparse porque no encontraba su maquillaje. El creador de contenido recorrió tanto el edificio principal como las afueras del mismo, pero el resultado fue negativo. La situación comenzó a desbordar al Granjero, quien empezó a buscar culpables.

Kunno encaró a Kevyn Contreras “Bicolor”, acusándolo de haber escondido su maquillaje para jugarle una broma pesada. Sin embargo, el comediante se vio confuso y afirmó en más de una ocasión que él nunca tocó sus pertenencias. La paciencia del influencer se acabó y toda la granja recibió una sanción.

Resulta que Kunno ingresó a la habitación del Capataz para buscar si su set de maquillaje se encontraba allí. No obstante, se llevó la sorpresa que tampoco estaba ahí pese a ser la única habitación que todavía no había revisado. Esto le costó muy caro a él y a toda La Granja VIP, ya que recibió una multa que se descontará del presupuesto semanal.

¿Por qué Kunno fue multado en La Granja VIP?

Por ser un simple Granjero, Kunno no tiene la habilitación para ingresar a la habitación del Capataz. Este sector es exclusivo del líder de la semana, en este caso Pablo Montero, y del Granjero que haya sido escogido como acompañante, en este caso Ivonne Montero.

El influencer rompió las reglas, por lo que el presupuesto recibió una reducción que afectará a los bienes que contarán los participantes para afrontar la próxima semana. Cabe destacar que Kunno no recibirá regaño por parte de Adal Ramones, ya que solamente se trató de una multa económica de plata Cash.