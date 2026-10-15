Uñas otoño 2026: 5 diseños en tonos vino y terracota que aportan elegancia a tus manos

Las uñas en tonos vino y terracota son una de las alternativas para renovar la manicura en otoño de 2026, con diseños que combinan borgoña, rojo oscuro, marrón rojizo y naranja quemado. Estos colores aportan profundidad y elegancia, y pueden llevarse en uñas cortas, cuadradas, ovaladas o almendradas.

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La paleta otoñal también permite jugar con los contrastes: mientras el vino aporta intensidad, el terracota suma calidez y una apariencia más natural. Para conseguir un resultado moderno, las propuestas incluyen acabados brillantes, efectos cromados y decoraciones discretas que no recargan las manos.

La clave está en elegir un tono que combine con el estilo personal y adaptar la decoración a la longitud de las uñas. La manicurista estadounidense Betina Goldstein, reconocida por sus diseños artísticos y minimalistas, es una referencia para explorar cómo los detalles sutiles pueden transformar una manicura de un solo color en otoño.

¿Cuáles son los 5 diseños de uñas vino y terracota en tendencia en otoño 2026?

Uñas borgoña con acabado brillante: es una alternativa clásica para quienes buscan una manicura elegante. Una capa de brillo intensifica el color y crea una superficie uniforme que funciona especialmente bien en uñas cortas o de forma ovalada. Manicura terracota mate: el naranja quemado con matices marrones aporta calidez y combina con la estética otoñal. El acabado mate le da un aspecto moderno y discreto, ideal para quienes prefieren evitar los esmaltes demasiado llamativos. Uñas vino con detalles dorados: una base borgoña puede complementarse con líneas finas, puntos o pequeños detalles dorados. La decoración aporta luminosidad sin restarle protagonismo al tono principal y resulta apropiada tanto para ocasiones especiales como para looks cotidianos. French terracota sobre base nude: la manicura francesa se renueva con una punta terracota sobre una base beige o rosa translúcida. Es una opción minimalista que permite incorporar los colores de temporada sin cubrir toda la uña con un esmalte oscuro. Degradado de vino a terracota: este diseño combina ambos tonos mediante una transición suave, desde un borgoña intenso hasta un naranja amarronado. Puede realizarse con una esponja de maquillaje o un pincel específico para nail art y sellarse con una capa de brillo.

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¿Cómo cuidar las uñas para lucir una manicura otoñal elegante?

La especialista británica Marian Newman, manicurista y educadora reconocida en la industria, es una referencia en el cuidado técnico de las uñas y en la importancia de respetar su estructura natural. Para mantener estos diseños en buenas condiciones, recomienda prestar atención tanto a la preparación como a la retirada del esmalte.



Preparar la superficie: limar suavemente los bordes y aplicar una base protectora antes del color.

limar suavemente los bordes y aplicar una base protectora antes del color. Evitar capas demasiado gruesas: aplicar el esmalte en capas finas ayuda a conseguir un acabado más uniforme.

aplicar el esmalte en capas finas ayuda a conseguir un acabado más uniforme. Sellar las puntas: una capa de top coat contribuye a proteger el diseño y conservar el brillo.

una capa de top coat contribuye a proteger el diseño y conservar el brillo. Hidratar las cutículas: el aceite específico y la crema de manos ayudan a reducir la sequedad.

el aceite específico y la crema de manos ayudan a reducir la sequedad. Retirar el esmalte sin arrancarlo: la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda evitar prácticas que puedan dañar la superficie de las uñas.

Los tonos vino y terracota ofrecen distintas posibilidades para adaptar la manicura al otoño de 2026. Ya sea con un acabado liso, detalles dorados o una francesa de color, estas propuestas combinan la calidez de la temporada con una estética sofisticada y fácil de personalizar.