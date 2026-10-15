Exatlón México: ¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy 15 de octubre de 2026?

Hasta el momento no se conoce al equipo ganador de la Villa 360 del día de hoy, 15 de octubre de 2026. El ganador se dará a conocer este jueves durante el programa de Exatlón México que se transmitirá a las 6:30 pm por Azteca UNO, como es costumbre. Recordemos que ayer se jugó el juego por la Medalla Femenil y quedó definido que un Atleta del Equipo Rojo será enviado a Domingo de Eliminación. En el programa de hoy, no solo conoceremos quién se queda con la Villa 360, también sabremos quién se queda en la Zona de Peligro.

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¿Quién ganó hoy la Villa 360?

Aún no se revela al ganador. Hasta el día de hoy, el Equipo Rojo se mantiene como el dueño de la Villa 360. Doris habló seriamente con el Equipo Azul en repetidas ocasiones esta semana, pues está cansada de la Barraca y de la actitud de varios de sus compañeros.

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¿Quiénes se van al Domingo de Eliminación en Exatlón México?

Ayer se jugó el primer duelo por la Supervivencia. Recordemos que los hombres de Exatlón México están en riesgo esta semana, por lo que ganar las Supervivencias y la Zona de Peligro es esencial. Ayer el marcador favoreció a los Azules lo que garantiza que uno de los Atletas en riesgo de Eliminación sea del Equipo Rojo.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Vive toda la adrenalina, la emoción y la pasión que solo Exatlón México puede ofrecer de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana, uno de los hombres está a punto de abandonar la competencia, por lo que el domingo es su última oportunidad de demostrar de qué está hecho.

¿Quién crees que tenga un mayor número de Atletas en el Duelo de Eliminación? ¿El Equipo Rojo o el Equipo Azul?