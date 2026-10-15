La rutina de solo 10 minutos al día para fortalecer los glúteos si tienes más de 40

El tema del ejercicio es algo que mucha gente disfruta, otros tantos lo sufren y unos cuantos más pelean por practicarlo. Pero ya sea que sea un experto o alguien que va empezando, se indica que los siguientes ejercicios ayudan a fortalecer tus glúteos si los practicas constantemente. Por eso, presta atención al modo de hacerlos y esfuérzate para fortalecer tu cuerpo en general.

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¿Por qué deberías hacer ejercicio para fortalecer glúteos después de los 40?

En general, se recomienda que practiques diferentes ejercicios durante todas las etapas de tu vida. Sin embargo, con el paso de los años el cuerpo va perdiendo movilidad y fortaleza natural (por llamarla así), por lo que se vuelve de suma importancia la manera en la que le ayudas. Por ello, estos ejercicios que se enfocan en los glúteos, en general te ayudarán a no mantenerte quieto y no sufrir con los problemas del sedentarismo.

¿Cuáles son los ejercicios que puedes hacer en 10 minutos para fortalecer tus glúteos?

Para estas dinámicas de ejercicio es necesario conseguir una banda elástica y repetir la rutina alrededor de 3 veces por semana para notar los cambios en el cuerpo, en cuanto a fortalecimiento y tonificación.

1.- Sentadillas - Mantén las rodillas flexionadas y baja haciendo sentadillas completas.

2.- Sentadillas con desplantes naturales - Debes desplazarte de manera lateral en posición de sentadilla, pues esto permitirá el fortalecimiento y la tonificación de manera asimétrica y unilateral.

3.- Sentadilla con aperturas - Aquí debes abrir y cerrar las piernas (como si estuvieras en una máquina aductora) para trabajar la parte interna del muslo y los glúteos.

4.- Biserie de apertura lateral con desplantes traseros - En este ejercicio se alterna el trabajo en los glúteos de manera lateral y hacia atrás. Se trabaja el equilibrio y el glúteo medio.

5.- Aperturas laterales - Sin despegar una pierna que funciona como apoyo y semiflexionada, la otra se elevará hacia un lado para fortalecer los abductores, el glúteo menor y el glúteo medio.

6.- Puente de glúteos - Aquí vas a elevar la cadera para contraer fuertemente los glúteos, trabajando la parte inferior y los femorales. Todo esto, apoyándote en el suelo.

7.- Alternadamente patadas traseras y laterales - En este ejercicio debes ponerte en posición de 4 puntos, alternando patadas localizadas que levantan abductores, glúteo medio y el glúteo en general.

8.- Aductores en el piso - Para finalizar, este ejercicio tiene la misión de fortalecer los muslos internos.