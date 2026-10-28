5 plantillas de personajes de los Saja Boys para imprimir, recortar y armar figuras de papel

La pasión por el universo de las KPop Demon Hunters va más allá de saberse todas las canciones o repetir la película todo el tiempo. Los fanáticos saben que tener una colección de artículos inspirados en estos personajes es una excelente opción para decorar las habitaciones o los espacios de forma creativa, un propósito para el que quedan perfectos los muñecos de papel inspirados en Saja Boys, que ya vienen listos para imprimir y hacer en casa muy fácil.

Manualidades de KPop Demon Hunters: plantillas de papel para armar figuras de los Saja Boys

Si sientes que a tu recámara le falta personalidad y quieres renovarla con el estilo de estos icónicos personajes, pero no tienes mucho presupuesto, entonces las manualidades con temática de KPop Demon Hunters son lo que necesitas. Por ejemplo, con muñecos de papel de los Saja Boys que se arman en menos de una hora y que lucen increíbles en el buró, en el escritorio o en las repisas.

Algunas de las opciones más llamativas incluyen a Romance Saja con su look elegante, a Jinu con sus múltiples facetas, a Baby Saja en su versión demoníaca, a Abby Saja transformado o cubos con todos los hermanos Saja. Lo único que tienes que hacer es presionar el siguiente PDF para descargar las plantillas, imprimir y echar a volar tu imaginación.

3 tips para que los muñecos de papel armables queden bien y no se deshagan