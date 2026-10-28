5 plantillas de personajes de los Saja Boys para imprimir, recortar y armar figuras de papel
Pon a prueba tu habilidad para las manualidades en casa con estos muñecos de los Saja Boys para armar en PDF: solo necesitas tijeras y pegamento.
La pasión por el universo de las KPop Demon Hunters va más allá de saberse todas las canciones o repetir la película todo el tiempo. Los fanáticos saben que tener una colección de artículos inspirados en estos personajes es una excelente opción para decorar las habitaciones o los espacios de forma creativa, un propósito para el que quedan perfectos los muñecos de papel inspirados en Saja Boys, que ya vienen listos para imprimir y hacer en casa muy fácil.
Manualidades de KPop Demon Hunters: plantillas de papel para armar figuras de los Saja Boys
Si sientes que a tu recámara le falta personalidad y quieres renovarla con el estilo de estos icónicos personajes, pero no tienes mucho presupuesto, entonces las manualidades con temática de KPop Demon Hunters son lo que necesitas. Por ejemplo, con muñecos de papel de los Saja Boys que se arman en menos de una hora y que lucen increíbles en el buró, en el escritorio o en las repisas.
Algunas de las opciones más llamativas incluyen a Romance Saja con su look elegante, a Jinu con sus múltiples facetas, a Baby Saja en su versión demoníaca, a Abby Saja transformado o cubos con todos los hermanos Saja. Lo único que tienes que hacer es presionar el siguiente PDF para descargar las plantillas, imprimir y echar a volar tu imaginación.
3 tips para que los muñecos de papel armables queden bien y no se deshagan
- Imprime en papel grueso. En lugar de usar hojas de papel bond clásicos, mejor pide las impresiones con un material más grueso, como la cartulina o la opalina. Esto ayudará a que los muñecos conserven su forma y no vayan haciéndose feos con el paso del tiempo, incluso si los cambias de lugar.
- Haz todos los recortes y dobles con cuidado. Para que tus muñecos de los Saja Boys queden bonitos y muy realistas, es importante que cuides desde el recorte. Pasa las tijeras con mucho cuidado conforme las instrucciones de las plantillas y ve doblando con firmeza cuando sea necesario (puedes hacerlo con una regla).
No exageres con el pegamento. Un error frecuente en las manualidades consiste en poner pegamento en exceso creyendo que así se le dará mayor durabilidad a las piezas, cuando hay veces que puede causar el efecto contrario. Aplica solo la cantidad que necesitas para que el papel no se humedezca ni queden bolitas y listo, tus figuras de las KPop Demon Hunters se convertirán en tus piezas de decoración favoritas.