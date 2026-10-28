Adiós al clásico mueble de televisión: 5 ideas que lucen modernas y dan estilo a la sala

El clásico mueble de televisión ya no es la única opción para organizar la sala: los paneles decorativos, las repisas flotantes, los aparadores bajos y las estanterías modulares se posicionan como alternativas para conseguir un espacio moderno y con personalidad. La tendencia consiste en aprovechar mejor los metros disponibles y evitar que la pantalla domine visualmente toda la habitación.

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Este cambio también responde a una forma más flexible de entender el interiorismo, en la que cada pieza debe combinar estética y funcionalidad. La madera natural, los acabados neutros, las líneas sencillas y los muebles suspendidos ayudan a crear ambientes visualmente despejados, mientras que las soluciones de almacenamiento permiten mantener ocultos los cables, los controles y otros accesorios electrónicos.

Las 5 alternativas al mueble de televisión que son tendencia en 2026 para decorar la sala

Existen distintas maneras de organizar la pared del televisor sin recurrir al mueble tradicional. La elección depende del tamaño del salón, las necesidades de almacenamiento y el estilo de decoración.



Panel de madera con pantalla integrada: revestir una parte de la pared con madera o paneles decorativos crea un fondo cálido y elegante. Se puede combinar con una repisa discreta para los dispositivos electrónicos y un sistema para ocultar los cables. Estantes flotantes: son una alternativa ligera para salas pequeñas. Permiten colocar algunos libros, objetos decorativos o equipos multimedia sin ocupar espacio en el suelo. Para un resultado equilibrado, conviene evitar llenarlos de accesorios. Aparador bajo de diseño minimalista: sustituye al mueble específico de televisión por una pieza de líneas rectas y almacenamiento cerrado. Los acabados en madera clara, beige o blanco roto se integran fácilmente en ambientes contemporáneos. Estantería modular alrededor del televisor: combina espacios abiertos y compartimentos cerrados para organizar libros, fotografías y objetos personales. Es una buena opción para quienes necesitan aprovechar toda la pared. Nicho decorativo con iluminación indirecta: integrar la pantalla en un nicho o en una composición de paneles permite delimitar visualmente la zona de entretenimiento. La iluminación LED cálida puede aportar profundidad, siempre que no genere reflejos molestos en la pantalla.

¿Cómo integrar el televisor en la decoración para lograr una sala moderna?

La diseñadora de interiores Emily Henderson, reconocida por sus proyectos residenciales y sus recomendaciones de decoración, es una referencia en el uso de muebles, colores y accesorios para crear espacios funcionales. Aplicado a la pared del televisor, este criterio implica pensar en la pantalla como parte de una composición general, en lugar de convertirla en el único elemento protagonista.

Para conseguirlo, conviene tener en cuenta algunos aspectos:



Mantener una paleta coherente : combinar madera, tonos neutros y uno o dos colores de acento ayuda a unificar el ambiente.

: combinar madera, tonos neutros y uno o dos colores de acento ayuda a unificar el ambiente. Ocultar los cables : utilizar canaletas o sistemas de gestión de cables mejora el acabado visual y evita que queden expuestos.

: utilizar canaletas o sistemas de gestión de cables mejora el acabado visual y evita que queden expuestos. Elegir la altura adecuada : colocar la pantalla a una altura cómoda desde la posición habitual de visualización favorece la ergonomía.

: colocar la pantalla a una altura cómoda desde la posición habitual de visualización favorece la ergonomía. Priorizar la seguridad: los televisores y los estantes deben instalarse con soportes apropiados para el peso y el tipo de pared.

La clave no está en eliminar por completo los muebles para televisión, sino en elegir una solución que responda a las necesidades de cada hogar. Con diseños más ligeros, almacenamiento inteligente y materiales bien combinados, es posible transformar la sala en un espacio actual, ordenado y acogedor.