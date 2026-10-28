La Granja VIP: Quién gana el Huevo Dorado y tendrá poder sobre la TABLA DE NOMINADOS de HOY, 28 de octubre, tras La Asamblea
Un Granjero tendrá el poder del Huevo Dorado de la semana 8, elemento con el que podrán tener un beneficio dentro de La Granja VIP
Hoy, 28 de octubre uno de los Granjeros tendrá el poder del Huevo Dorado, para obtenerlos primero deberán enfrentarse en equipo, quien resulte ser el ganador tendrá el gran privilegio de enfrentarse individualmente en el circuito final. El ganador se dará a conocer al final de La Asamblea junto al beneficio que tendrá sobre la Tabla de Nominados en La Granja VIP.
¿Qué es el Huevo Dorado?
Todos los miércoles en La Granja VIP, se pone en juego el Huevo Dorado, un premio que solamente adquiere el Granjero que sea el ganador final del circuito, después de hacer el juego por equipos y por individual.
Con respecto a las ventajas que se obtienen, no hay un beneficio fijo, ya que cada semana van cambiando. Al final de La Asamblea, se da a conocer al Granjero que fue el ganador del reconocimiento, además de anunciarse el beneficio que obtiene, situación que en muchas ocasiones perjudica la estrategia que tienen en los equipos. Hasta el momento, se sabe que dicho poder, tendrá efecto en la Tabla de Nominados de hoy, 28 de octubre.
¿Cómo funcionó el Huevo Dorado la semana pasada?
Por ejemplo, en la semana 7 de La Granja VIP, el Granjero que obtuvo el Huevo Dorado al superar a sus demás contrincantes fue Fernando Lozada, Granjero que en varias ocasiones ha resaltado que él juega solo.
En esa ocasión, tuvo el beneficio de posicionar a un Granjero más a la Tabla de Nominados, encargándose de posicionar a Mario "Mono" Osuna, sumándolo a Mane, Fernando Lozada, Rafa Mercadante y Azalia Ojeda (siendo la eliminada de La Gala del domingo).
Dentro de los Granjeros que se han destacado por ganar el poder han sido Daniela "Bebeshita", Kevyn Bicolor, Manelyk (en dos ocasiones), Pablo Montero y Natalia Alcocer (obtuvieron el poder en la semana en la que estuvieron unidos por varias horas). Ahora el Granjero que obtenga el poder, deberá tomar decisiones estratégicas para usarlo a su favor.