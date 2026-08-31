5 señales de que tu sartén ya no es segura y debes cambiarla

La sartén es uno de los utensilios más utilizados en la cocina y que sirve para cocinar todo tipo de alimentos en pocos minutos y en donde se podrá freír, saltear o incluso calentar productos como carnes, huevos, verduras, entre otros. Es fundamental saber que para que nos dure mucho tiempo, debemos llevar adelante un buen cuidado de la misma sino su utilidad se verá interrumpida. Sin embargo, a veces ocurre que ya la adherencia a los alimentos se va perdiendo y no es segura; por lo que los expertos dieron cinco señales que nos advierten que es momento de cambiarla.

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Tal como lo mencionamos, la sartén es uno de los mejores utensilios que nos encontramos en la cocina, y que tiene la particularidad de exponerse a altas temperaturas, pero que gracias al material con el cual está hecha, puede durar muchos años. Sin embargo, para que esto ocurra, debemos realizar un buen mantenimiento y que no se eche a perder.

Uno de los principales problemas a los cuales se expone la sartén es que se oxida y esto ocurre cuando el hierro o el acero entra en contacto directo con la humedad y el oxígeno sin que tenga una capa protectora. Y este deterioro no solo afectará el resultado de la cocción sino que abre preguntas sobre la seguridad del material y nos da algunas señales de las que debemos estar atentos.

De qué están compuesta las sartenes

Uno de los materiales por los cuales está cubierta la sartén es el teflón, que se utiliza para crear superficies antiadherentes y resistentes; pero su estado físico será clave para evaluar el resultado doméstico. Cuando aparecen algunos signos como rayaduras, grietas o sectores desprendidos, la superficie dejará de comportarse de la misma forma, por lo que hay cinco señales que indican que deberías cambiarla.

♬ sonido original - Dr. Duck @dr.patricio_ochoa No todo sartén antiadherente es automáticamente tóxico, pero tampoco está hecho para durar eternamente. El calor excesivo, los utensilios de metal y el desgaste pueden deteriorar su superficie; de hecho, se ha observado que los recubrimientos de PTFE rayados pueden desprender miles o incluso millones de micro y nanopartículas. Todavía no sabemos con certeza qué impacto tiene ingerirlas, pero si tu sartén ya está pelado, tiene grietas o parece pieza arqueológica, cambiarlo es una decisión razonable. También importa cómo cuidas el que compras después. Los sartenes con recubrimiento cerámico, como los de JadeCook, son una alternativa al antiadherente tradicional, pero ningún material es indestructible: usa fuego moderado, evita calentarlo vacío y prefiere utensilios de madera o silicón. Más que vivir con miedo a los químicos, se trata de cocinar con información y no aferrarte a un sartén que claramente ya dio todo lo que tenía que dar. @jadecookmx #Drduck

5 señales que indican que debes cambiar la sartén