La receta de verrine pink lemonade de la Chef Lili que haría ganar a todos en MasterChef 24/7

Los pequeños detalles suelen marcar la diferencia en un reto de repostería, y un postre como el verrine pink lemonade reúne varias de las técnicas que los participantes de MasterChef 24/7 deben dominar para impresionar a los jueces. La receta de la Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" y experta en pastelería, haría ganar a todos, contrario a lo que sucedió hace unas semanas en domingo de eliminación, cuando todos los cocineros fallaron en esta preparación.

MasterChef 24/7: la receta de verrine dulce de la Chef Lili Cuéllar

Si este postre apareciera en un reto de MasterChef México 2026, sin duda tendría el potencial de conquistar tanto por su presentación como por su equilibrio de sabores. Es una receta ideal para celebrar una ocasión especial o sorprender a los invitados con un postre fresco, colorido y lleno de personalidad.

"Si todavía no has probado un postre que sepa a verano… esta verrine te va a sorprender. Hay recetas que no solo se ven bonitas, también tienen ese equilibrio de sabores que hace que quieras repetir una y otra vez", escribió la "Maestra del fuego" para compartir la receta y el paso a paso de este deliciosa preparación.

Compota de frutos rojos con limón (Ingredientes):



300 g de frutos rojos

80 g de azúcar

25 g de fécula de maíz

Procedimiento:



Coloca los frutos rojos y el azúcar en una cacerola a fuego medio. Cocina hasta que la fruta comience a soltar sus jugos. Disuelve la fécula de maíz en una pequeña cantidad de agua fría e incorpórala a la mezcla. Cocina sin dejar de mover hasta obtener una compota espesa y brillante. Deja enfriar completamente antes de utilizar.

Crema de limón (Ingredientes):



40 ml de jugo de limón

120 g de azúcar refinada

3 huevos

150 g de mantequilla

40 g de leche condensada

Procedimiento:



Licúa los huevos junto con el azúcar y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la preparación en una cacerola y cocina a fuego medio, mezclando constantemente. Cuando la mezcla rompa el hervor y espese ligeramente, retírala del fuego. Agrega la mantequilla poco a poco y mezcla hasta incorporar por completo. Añade la leche condensada y mezcla hasta obtener una crema lisa y brillante. Cubre con plástico adherente en contacto y deja enfriar por completo.

La propuesta de la Chef Lili combina una refrescante crema de limón, una compota de frutos rojos, crumble de vainilla y una suave crema diplomática.|Canva

Crumble de vainilla (Ingredientes):



20 g de harina

80 g de azúcar

80 g de mantequilla fría

1 pizca de sal

Procedimiento:



Mezcla la harina, el azúcar y la sal. Incorpora la mantequilla fría en cubos hasta obtener una textura arenosa. Distribuye la mezcla sobre una charola con papel para hornear. Hornea a 170 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta obtener un color ligeramente dorado. Deja enfriar completamente antes de utilizar.

Crema pastelera (Ingredientes):



2 yemas de huevo

15 g de fécula de maíz

75 g de azúcar

220 ml de leche

1 pizca de sal

Vainilla al gusto

15 g de mantequilla

Procedimiento:



Disuelve la fécula de maíz con un poco de la leche fría. Coloca las yemas con una parte del azúcar y bate hasta que aclaren ligeramente. Calienta el resto de la leche junto con el azúcar restante, la sal y la vainilla. Incorpora poco a poco la leche caliente sobre las yemas, batiendo constantemente. Regresa toda la mezcla a la cacerola y cocina a fuego medio, sin dejar de mover, hasta obtener una crema espesa y tersa. Retira del fuego, agrega la mantequilla y mezcla hasta integrar. Cubre con plástico adherente en contacto y deja enfriar completamente.

Crema diplomática (Ingredientes):



200 g de crema para batir

20 g de azúcar glass

Crema pastelera fría (preparación anterior)

Procedimiento:



Bate la crema para batir junto con el azúcar glass hasta obtener picos medios. Incorpora la crema pastelera fría poco a poco utilizando movimientos envolventes. Mezcla hasta obtener una crema ligera, estable y homogénea.

Cómo se hace el armado de la verrine como en MasterChef México

"Esta Verrine Pink Lemonade se convirtió en una de mis favoritas porque combina frescura, cremosidad y ese toque cítrico que la hace simplemente irresistible. Además, su presentación es perfecta para consentir, vender o sorprender en cualquier ocasión", agregó la Chef Lili Cuéllar, para dejar claro que se trata de una receta ganadora.

Capas:



Coloca una capa de crumble de vainilla en el fondo del vaso. Agrega una capa de crema de limón. Incorpora una capa de compota de frutos rojos. Añade una capa de crema diplomática. Repite las capas si el tamaño del vaso lo permite.

Decoración:



Crema batida

Frutos rojos frescos

Ralladura de limón

Rodaja de limón (fresca o deshidratada)

El consejo de la "Maestra del fuego" para ganar con este verrine pink lemonade

El verrine pink lemonade demuestra que un gran postre no siempre requiere técnicas imposibles, sino precisión, paciencia y una buena combinación de sabores. Siguiendo las indicaciones de la Chef Lili y respetando los tiempos de enfriado, cualquier aficionado a la repostería puede conseguir un resultado con apariencia profesional.

La experta en repostería de MasterChef México 2026 también añadió un tip para la preparación: "Para lograr un verrine con capas bien definidas, asegúrate de que todas las preparaciones estén completamente frías antes de comenzar el montaje", y añadió que lo mejor es refrigerar el postre al menos 2 horas antes de servir para obtener una mejor textura y presentación.

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