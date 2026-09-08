Los 5 mejores videojuegos para una tarde de lluvia que son aptos para toda la familia

Ante la llegada del otoño, notaremos como el clima va cambiando, por lo que los días de lluvia persistirán en nuestro país, y esto trae aparejado que no podamos salir de nuestras casas y no podamos hacer actividades al aire libre. Por este motivo, es que hay varias maneras de pasar el tiempo bajo la lluvia, y no sólo es mirando películas, sino también jugando videojuegos. Por eso, te dejaremos cinco juegos para que pases el tiempo y que son aptos para toda la familia.

Vanesa y Melissa salen de fiesta tras el divorcio, sin imaginar que conocerán a Silverio. | Rutas de la Vida: “Sólo para cincuentonas”

Los días de lluvia¸ son sin dudas, un gran problema, teniendo en cuenta que no podremos salir de casa y estaremos obligados a suspender las actividades al aire libre y tener que pensar en planes para toda la familia. Por este motivo, es que una de las mejores ideas es aprovechar los días de otoño para sentarse a mirar películas, para los más grandes o jugar videojuegos, en el caso de los más chicos.

Por qué es bueno jugar videojuegos en familia

Muchas veces se piensa que jugar videojuegos es exclusivamente para los pequeños y adolescentes, pero hay muchos de ellos que es para toda la familia y se convierten en un gran plan para hacer en los días de lluvia. En este caso, te vamos a dejar cinco videojuegos para hacer en familia y que son ideales para pasar el rato y no aburrirse.

5 videojuegos ideales para jugar en familia

Minecraft: es uno de los juegos más populares de todos, pero que puede jugar toda la familia y está disponible en la mayoría de las plataformas principales.

Undertale: es perfecto para toda la familia, con una historia atractiva y con opción de decisión, múltiples caminos fomentan la repetición y mecánica de batallas únicas.

es perfecto para toda la familia, con una historia atractiva y con opción de decisión, múltiples caminos fomentan la repetición y mecánica de batallas únicas. Fiesta de Super Mario de Nintendo: es ideal para una noche de juegos con toda la familia, es fácil de aprender para personas de diferentes edades y tiene muchos minijuegos