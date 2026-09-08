Los 5 mejores videojuegos para una tarde de lluvia que son aptos para toda la familia
No requieren de mucha dificultad y serán buenos para adultos y jóvenes.
Ante la llegada del otoño, notaremos como el clima va cambiando, por lo que los días de lluvia persistirán en nuestro país, y esto trae aparejado que no podamos salir de nuestras casas y no podamos hacer actividades al aire libre. Por este motivo, es que hay varias maneras de pasar el tiempo bajo la lluvia, y no sólo es mirando películas, sino también jugando videojuegos. Por eso, te dejaremos cinco juegos para que pases el tiempo y que son aptos para toda la familia.
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Los días de lluvia¸ son sin dudas, un gran problema, teniendo en cuenta que no podremos salir de casa y estaremos obligados a suspender las actividades al aire libre y tener que pensar en planes para toda la familia. Por este motivo, es que una de las mejores ideas es aprovechar los días de otoño para sentarse a mirar películas, para los más grandes o jugar videojuegos, en el caso de los más chicos.
Por qué es bueno jugar videojuegos en familia
Muchas veces se piensa que jugar videojuegos es exclusivamente para los pequeños y adolescentes, pero hay muchos de ellos que es para toda la familia y se convierten en un gran plan para hacer en los días de lluvia. En este caso, te vamos a dejar cinco videojuegos para hacer en familia y que son ideales para pasar el rato y no aburrirse.
5 videojuegos ideales para jugar en familia
- Minecraft: es uno de los juegos más populares de todos, pero que puede jugar toda la familia y está disponible en la mayoría de las plataformas principales.
- Undertale: es perfecto para toda la familia, con una historia atractiva y con opción de decisión, múltiples caminos fomentan la repetición y mecánica de batallas únicas.
- Fiesta de Super Mario de Nintendo: es ideal para una noche de juegos con toda la familia, es fácil de aprender para personas de diferentes edades y tiene muchos minijuegos
- Astrobot de Play Station 5: es un juego perfecto no sólo para los expertos, sino también para principiantes, con objetos coleccionables y niveles creativos
- Nintendo Mario Kart World: es fácil para que aprendan los principiantes, ideal para que jueguen tanto niños como adultos y cuenta con múltiples modos de juego que aumentan la rejugabilida