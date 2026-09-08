Cómo calmar un berrinche de un niño de 3 años: 5 cosas que debes evitar para que no empeore

Para aquellas personas que tienen niños chicos, que va del 1 a los 3 años, es probable que tengan algunas actitudes que parezcan que no son para nada buenas, como es el caso de los berrinches. Este comportamiento es muy frecuente en ellos, por lo que la psicología explicaron cuáles son esas cinco cosas que tienes que evitar para que no hagan estas escenas y tengan una buena crianza.

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La crianza de un niño es algo complejo para los padres, y es que hay ciertas conductas o comportamientos que no sabemos por qué ocurren, por más de que les estemos inculcando una buena crianza y repleta de valores y que en caso de no tratarse, pueden tener serias complicaciones en un futuro.

Qué es un berrinche

Un berrinche es un tipo de comportamiento que suelen cometer los niños que consiste en comenzar a gritar, a patalear o llorar por diversos motivos, como no lograr lo que ellos quieren y que puede darse en cualquier momento y a todo llegar, por lo que desde la psicología realizó un estudio y trató de aconsejar a los padres.

Esto llevó a que la psicología realizara un estudio y determinará cuáles son los cinco errores que cometen los padres, que debes evitar para que los niños de 3 años no hagan berrinches, para que puedan gestionar sus emociones y que por lo general, cuando tienen estas rabietas, comienzan a patalear, golpear su cabeza o decir palabrotas. Por eso, te dejamos estos consejos.

Cómo calmar a tu hijo con berrinche y evitar 5 cosas