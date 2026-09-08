No van más: estos son los 3 colores de pelo que ya no se usan en septiembre 2026

El otoño suele ser una de las estaciones más elegidas por las mujeres para realizarse diversos cambios de looks, donde no sólo se cortarán el cabello, sino que muchas de ellas se cambiarán de color para poder lucir más elegantes o que puedan ocultar algunas canas. Sin embargo, los estilistas expertos explicaron que hay tres tintes que ya no se usarán en el mes de septiembre, por lo que debes evitar aplicarlos porque han quedado en el olvido y restan años.

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Hay mujeres que en todo momento deciden cambiar el aspecto de su cabello, por lo que ponen en práctica diversos trucos, como el hecho de cortarse el pelo, cortarse las puntas o incluso adoptar un nuevo color. Esto hará que el pelo se vea mucho más suave de lo que parece, se puedan ocultar las canas, entre otros aspectos. Además, cada tinte dependerá del tipo de pelo que tenga cada una.

Importancia del color en el cabello

De acuerdo a lo que explicaron los estilistas, un buen color en el cabello será fundamental porque realzará las facciones del rostro, iluminará la cara y mejorará la seguridad personal; y que dependerá del tipo de cabello que tengamos. En este caso, al comenzar el mes de septiembre la llegada del otoño, aseguraron que hay tres colores que pasaron de moda y que no tienes que usar.

3 colores de pelo que quedan en el olvido

Rubio platino: los especialistas aseguran dejar de lado este color y es que al carecer de dimensión, se verá más apagado y plano; y cuando empieza a perder intensidad no evolucionará de forma favorecedora

Naranja cobrizo: si bien puede ser precioso y sigue teniendo cabida, pero el pelo perderá matiz y se convertirá en un naranja demasiado evidente