No tires las monedas viejas: haz un ritual para atraer la abundancia durante el mes de septiembre

El mes de septiembre acaba de comenzar, y que esto traerá aparejado diversos cambios, no sólo en lo personal, sino también en lo laboral y en el plano espiritual. Es por este motivo que el Feng Shui, sistema antiguo chino que se encarga de buscar la armonía en los espacios a través de sus elementos y que el Chi pueda fluir libremente, es momento para llevar adelante una serie de rituales, y en este caso, consiste en reutilizar las monedas viejas para poder atraer la abundancia.

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Una de las prácticas más comunes entre las personas es el Feng Shui, que se caracteriza por encontrar la armonía y la abundancia en los hogares, y en donde cada elemento cumple un rol fundamental, con el propósito de lograr que el Chi o energía vital pueda fluir libremente. Para eso, es que emplean diversos rituales que ayudarán a atraer la abundancia y que se usan algunos elementos que tenemos en casa.

Lo más probable es que todos tengan monedas en casa que ya no se usan, ya sea porque han quedado fuera de circulación o porque están muy viejas, pero que tienen un fuerte vínculo con el Feng Shui. Por este motivo, es que te vamos a compartir el ritual para que puedas atraer la prosperidad en el mes de septiembre.

Qué necesitas para este ritual con monedas

Tres monedas: las monedas tienen una relación directa con la riqueza y el intercambio; y el tres se relaciona con el equilibrio y la armonía

las monedas tienen una relación directa con la riqueza y el intercambio; y el tres se relaciona con el equilibrio y la armonía 1 vaso de vidrio transparente

Puñado de arroz: está asociado simbólicamente con la abundancia y capacidad de alimentar y sostener un hogar

está asociado simbólicamente con la abundancia y capacidad de alimentar y sostener un hogar 1 hoja de laurel: es considerado un símbolo de éxito, triunfo y buena fortuna

es considerado un símbolo de éxito, triunfo y buena fortuna Lugar tranquilo de la casa

Cómo poner en práctica este ritual