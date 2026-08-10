Harry Stack Sullivan, psiquiatra estadounidense: “Es más fácil actuar con una nueva forma de sentir que sentirse a sí mismo con una nueva forma de actuar”

La Asociación Americana de Psicología define a la psicología como la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. Esto hace referencia directamente a la disciplina que se aprende en las universidades del mundo entero y cuyos profesionales velan por la salud mental de la sociedad.

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Los psicólogos y psicólogas han adquirido un enfoque multifacético en su profesionalización que abarca diversas áreas de estudio, desde el desarrollo humano y la salud mental, hasta la práctica clínica y los procesos cognitivos. Esto se desprende de las investigaciones que a lo largo de los años han ido nutriendo a esta disciplina.

¿Quién fue Harry Stack Sullivan?

Entre los grandes profesionales que le han dado la esencia a la psicología se puede mencionar a Harry Stack Sullivan, un destacado psiquiatra y psicoanalista estadounidense que es reconocido como el fundador de la psiquiatría interpersonal.

Diferentes fuentes bibliográficas señalan que su mayor legado reside en que sostenía que la personalidad y los trastornos mentales se forman a través de las relaciones e interacciones sociales con los demás, y no únicamente por impulsos intrapsíquicos como proponía el psicoanálisis freudiano tradicional.

Harry Stack Sullivan logró conceptualizar el desarrollo humano a través de etapas marcadas por la necesidad de intimidad y seguridad, introdujo la idea del "sistema del yo" como un mecanismo de defensa contra la ansiedad social, y transformó la relación terapéutica al posicionar al psiquiatra como un "observador participante", realizando aportes fundamentales al tratamiento de trastornos severos como la esquizofrenia, sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial).

Harry Stack Sullivan y una frase para analizar

De este psicoanalista estadounidense existen muchas premisas que son objeto de estudio y que nos invitan a reflexionar. Una de las frases más destacadas de Harry Stack Sullivan es la que dice “Es más fácil actuar con una nueva forma de sentir que sentirse a sí mismo con una nueva forma de actuar” ya que a través de ella sostiene que el cambio psicológico no ocurre pensando o sintiendo primero, sino experimentando nuevas conductas en la práctica.

Con esta frase, señala que esperar a “sentirse listo”, confiado o transformado emocionalmente para recién dar un paso suele generar parálisis o resignación, ya que las emociones tienden a fijarse en viejos hábitos de protección. En la actualidad, esta premisa de Harry Stack Sullivan puede aplicarse directamente en enfoques como la terapia cognitivo-conductual o la psicología de hábitos, donde se busca superar bloqueos como la procrastinación, la ansiedad social o la desmotivación.

En lugar de esperar a "tener ganas" o "sentirse seguro" para empezar un proyecto o cambiar de vida, se promueve dar pequeños pasos prácticos; la acción misma genera el impulso emocional y transforma gradualmente la autopercepción.