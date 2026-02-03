6 cortes de cabello largo para mujeres de 40 años en adelante; ideas para quienes no quieren bobs ni pixies

Si alguna vez te dijeron que al superar cierta edad debías mantener un corte de pelo cortito, es hora de desechar esa idea. Puedes llevar la melena a la altura que quieras y viéndote espectacular. Para prueba, aquí te presentamos algunos hermosos cortes de cabello largo para mujeres de 40 en adelante.

Recuerda que lo más importante, además de llevar el corte que te haga sentir cómoda, es cuidar la salud de tu cabellera; nada te sienta mejor que un pelo sano.

6 cortes de cabello largo para mujeres de 40 años o mayores

|Crédito: Instagram. @cwesthairstylist

1. Capas largas

Celebridades mayores de 40 como Salma Hayek o Kim Kardashian han elegido este corte que mantiene el largo, da volumen, es clásico y nunca pasa de moda. Es posible peinarlo con raya en medio o de lado, que también está de moda.

Si decides añadir un fleco 'bottleneck', estás además atrayendo la atención hacia tus ojos y pómulos para destacarlos.

2. Corte con capas y fleco, peinado en blowout

No hay como un peinado blow out para destacar un corte con capas y darle muchísimo volumen a tu cabellera. Incluso celebs como Jennifer Lopez se han rendido ante este estilo, que puedes mantener con fleco o no.

3. Shag, de los mejores cortes de cabello largo para mujeres de 40

Este estilo naturalmente rebelde y desenfadado es uno de los mejores cortes de cabello largo para mujeres de 40. Está de moda, no requiere muchísimo esfuerzo al peinar y suaviza las facciones. Un shag , básicamente, es un corte degrafilado que da mayor volumen en la parte de arriba y quita peso a las capas inferiores.

4. Con capas a la altura de la cara

Esta es otra opción perfecta y muy elegante para quienes desean suavizar sus facciones y aparentar mayor volumen. Tú decides exactamente a qué altura deseas las capas.

5. Fleco de cortina, ideal en cabello largo para mujeres de 40

Los flecos de cortina son universales: funcionan para todo tipo de rostros, edades y gustos. Si quieres un corte de cabello ideal para mujeres de 40, este fleco tan versátil es una de las primeras opciones que deberías considerar. Puede ser tan dedicado o desenfadado como tú gustes, y siempre se verá bonito y fresco.

6. Corte midi con capas

|Crédito: Instagram. @christie_alice_hair

Si todavía no te decides a dejarte crecer el cabello hasta la altura de la cintura, un corte midi con capas es una muy buena opción con gran movimiento. Este es un corte de pelo para transición, que va más abajo del hombro y a media espalda como máximo.

