La primavera 2026 invita a llevar uñas amarillas, como lo son estos 6 diseños que puedes usar en las manos para cualquier ocasión. Puedes optar por colores pastel o vibrantes en cualquier tipo de forma, aunque la que destaca es la almendrada. Estos son los 11 ejemplos de manicura con flores que son perfectas para iniciar marzo de este año.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, el amarillo es ideal para portar en primavera-verano, ya que el color suele asociarse con la estación cálida, el Sol y las frutas de temporada, como el mango. Asimismo, el tono es enérgico y sin género, por lo que está destinado a ser la estrella. Si quieres ir a la playa y lucir uñas de pies hermosas, estos son los 11 mejores modelos.

Los 6 diseños de uñas en color amarillo

1. French. Deja atrás la clásica manicura francesa y elige un esmalte amarillo para pintar las puntas de tus uñas.

6 diseños de uñas amarillas que puedes usar en las manos para cualquier ocasión|Pinterest

2. Degradadas: Dale una perspectiva diferente a tu diseño con la unión de 2 colores con una transición suave. Puedes optar por un naranja para que combine con el amarillo.

6 diseños de uñas amarillas que puedes usar en las manos para cualquier ocasión|Pinterest

3. 3D. Ante la llegada de la primavera, puedes realzar tu diseño agregándole flores o mariposas.

6 diseños de uñas amarillas que puedes usar en las manos para cualquier ocasión|Pinterest

4. Pastel: Este tipo de tonos estarán en tendencia durante la primavera 2026 y el amarillo es uno de ellos.

6 diseños de uñas amarillas que puedes usar en las manos para cualquier ocasión|Pinterest

5. Estilo hawaiano: Un modelo sumamente tropical debido a su paleta de colores y que favorece durante la temporada de calor.

6 diseños de uñas amarillas que puedes usar en las manos para cualquier ocasión|Pinterest

6. Con puntos. Si quieres darles un diseño diferente a tus uñas, opta por agregarles puntos de tu color favorito.

6 diseños de uñas amarillas que puedes usar en las manos para cualquier ocasión|Pinterest

Cabe mencionar que estos diseños de uñas los puedes contemplar en la forma que más te agrade, aunque las páginas especialistas de manicura recomiendan las almendras, pues ha sido tendencia en la temporada de primavera-verano. No obstante, hay estilos que van de acuerdo a la forma de las manos y dedos.