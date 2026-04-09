6 diseños de uñas para pies efecto aura, para tener el pedicure más cool de abril 2026; son sencillos y se ven hermosos en sandalias

Estamos justo en la temporada en que se antoja una salida de fin de semana usando unas hermosas sandalias. Y, para eso, seguro quieres un pedicure fresco, llamativo y en tendencia. Si es tu caso, te compartimos algunas ideas de uñas para pies con efecto aura.

Estos diseños son relativamente sencillos, fáciles de combinar y elegantes. Pueden ser tu mejor opción de pedicure para una cita romántica o una salida con amigos.

6 ideas de uñas para pies efecto aura, para llevar en abril 2026

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1. Con puntas metálicas

Las llamadas 'aura nails' tienen una característica muy distintiva: en el centro tienen un color con efecto degradado, sobre una base contrastante. Aquí, por ejemplo, se aplicó un tono rojizo en el centro sobre un tono rosado. Para darle un toque único a este pedicure, las puntas tienen una fina línea dorada; es como un estilo único de uñas francesas.

2. Con fucsia en el centro

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Aquí tenemos un diseño muy femenino y que tiene vibras de "Barbie". Son dos tonos distintos de rosa, el que se aplicó en el centro es cercano al fucsia. Recordemos que las uñas con efecto aura se llaman así porque sus halos de color se ven como la representación visual típica del "aura" de una persona.

3. Uñas para pies efecto aura, en rosa clarito

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Si quieres probar el efecto aura comenzando con algo muy discreto, esta puede ser tu opción favorita. Se aplicó un tono de rosa intenso, pero de forma muy controlada, sobre una base en tono pastel casi nude. Recordemos que existen diferentes maneras de lograr este efecto en uñas: por ejemplo, con aerógrafo o con ayuda de una esponja para aplicar el color del centro.

4. Con estrellitas

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En este diseño, se hizo un contraste bastante amplio entre el tono base y el del centro. Para darle un toque más etéreo, se añadieron pequeños dibujos de estrellas.

5. Con centro de color blanco

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Para tu diseño de uñas para pies efecto aura, no necesariamente debes usar dos tonos pertenecientes al mismo color. Aquí, por ejemplo, la base es rojiza y desde el centro hay un degradado en blanco.

6. En versión dark

El efecto aura no es exclusivo de los colores claros. En esta propuesta se comenzó con una base oscura y se añadió un pequeño "arcoíris" con aerógrafo.

