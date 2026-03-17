Los muebles para baños son un gran aliado al momento de diseñar o remodelar el espacio, pero también su principal función es la de guardar objetos de uso personal, como lo son las toallas. Estas 6 ideas te salvarán del desastre, pues todo se verá más organizado, no importa que el cuarto sea muy pequeño. Así puedes reemplazar las mamparas y cortinas de ducha por opciones más elegantes.

Estos muebles se pueden adecuar a todo tipo de baño, desde el más minimalista y campirano hasta el más elegante y moderno. Entre los que más destacan o los más comunes son los que están hechos de madera, material que regresa a estar en tendencia en este 2026, según el portal El Mueble. No obstante, es preciso mencionar que debes ser meticuloso al momento de elegir los mejores, pues deben ser resistentes a la humedad. Estas son las 4 remodelaciones de ducha que puedes aplicar en tu casa con poco presupuesto.

Las ideas de muebles pequeños para tu baño

1. Tipo cajonera: Este mueble es colgante y va pegado junto al lavamanos en un diseño tipo cajonera. Es ideal para guardar las toallas.

6 ideas de muebles para baños pequeños que te salvarán del desastre: todo se verá más organizado|Pinterest

2. Abierto: Este tipo de mueble no tiene puertas, lo que le da un toque más minimalista.

6 ideas de muebles para baños pequeños que te salvarán del desastre: todo se verá más organizado|Pinterest

3. Vertical: Este mueble tipo columna es perfecto para baños pequeños, ya que aprovecha la altura en lugar de lo ancho del espacio.

6 ideas de muebles para baños pequeños que te salvarán del desastre: todo se verá más organizado|Pinterest

4. Tipo espejo: Este gabinete mata a 2 pájaros de un tiro, pues además de almacenar objetos de uso personal, también hace que el baño se vea más grande, siempre y cuando los fondos sean en paleta de colores claros.

6 ideas de muebles para baños pequeños que te salvarán del desastre: todo se verá más organizado|Pinterest

5. Repisas: Estos objetos son ideales para instalar en un baño pequeño, pues su estilo flotante no obstaculizará ninguna área. Puedes instalarlos a un costado del lavabo o encima de la taza, para poner tus artículos de uso personal y hasta plantas.

6 ideas de muebles para baños pequeños que te salvarán del desastre: todo se verá más organizado|Pinterest

6. Estantería: Puede ser una gran opción si es que no cuentas con mucho presupuesto, ya que en algunas tiendas están a un accesible precio. Las puedes colocar encima de la taza. Se ven bien en baños con tintes minimalistas.