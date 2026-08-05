6 ideas para hacer cajas de almacenamiento con la estética de KPop Demon Hunters
Mantener el orden de las recámaras puede servir también para la decoración con las manualidades de KPop Demon Hunters para guardar todo tipo de artículos.
Optimizar el espacio de las habitaciones se vuelve mucho más sencillo cuando se recurre a soluciones prácticas y que además aporten a la decoración. Es el caso de las cajas organizadoras que están inspiradas en las KPop Demon Hunters y que son perfectas para guardar útiles escolares, accesorios, ropa o juguetes, reduciendo el ruido visual y dando un toque personalizado al instante.
Las 6 ideas más bonitas para hacer cajas organizadoras con diseños de KPop Demon Hunters
- Contenedores con acabado holográfico. Parte de los detalles que hacen de la estética de las Huntrix algo tan llamativo, es su apariencia brillante y con tonalidades lilas por todas partes. Y estos detalles pueden aprovecharse con cajas de cartón forradas con papel holográfico y algunas etiquetas con formas de estrellas para que se vea muy llamativo.
Caja de plástico con stickers de KPop Demon Hunters. Si quieres una solución duradera y que soporte mucho peso, entonces las cajas de plástico que venden en el supermercado son una gran opción. Para que no queden aburridas y simples, adorna el exterior con stickers de tus protagonistas preferidas de las "Guerreras KPop".
- Organizadores de Huntrix personalizados. Otra de las ideas para adornar el cuarto con la temática de KPop Demon Hunters, son las cajitas que se pueden personalizar con tu nombre. Solo tienes que cubrir el material con color morado, pegar una ilustración llamativa de la película y hacer letras con foamy de colores rosa, morado o lila. Luego pega todo con silicón frío y acomoda en tus repisas.
Caja organizadora con collage de fotos. La técnica de collage es ideal para adornar cuadernos y también luce increíble para decorar las cajas de almacenamiento. El secreto para que todos los espacios queden parejos y bien cubiertos, está en forrar primero el material con papel lila y luego ir pegando las fotos e ilustraciones bien distribuidos por toda la superficie.
- Cestos con mucho glitter al estilo de KPop Demon Hunters. Las canastas de plástico son buenísimas para mantener el orden sin recurrir a muebles aburridos. Lo único que tienes que hacer para transformarlos en piezas llamativas, es conseguir un poco de barniz transparente, mezclar con diamantina de colores y cubrir por capas para que parezcan manualidades con toda la magia de KPop Demon Hunters.
- Baúl con compartimentos inspirado en Huntrix. Para mantener tus artículos en su lugar y poder ubicarlos fácilmente, puedes construir un pequeño baúl con una caja de cartón reciclados y añadirle compartimentos para volverlo más práctico. Como decoración, pinta de color negro y agrega recortes de corazones, micrófonos y estrellas para que esté toda la temática de las "Guerreras KPop" presente.