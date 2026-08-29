El cartón puede reutilizarse para crear objetos decorativos antes de tirarlo a la basura. Una de las opciones son 2 de las 4 ideas para hacer una alcancía para los fans de KPop Demon Hunters. O bien, estas 5 manualidades de los Saja Boys que puedes hacer con estas piezas recicladas.

Para estas propuestas se pueden utilizar cajas de cereal, empaques de zapatos, tubos de papel, cartón corrugado y otros materiales que conserven una superficie firme. Antes de comenzar, se recomienda retirar grapas, cintas adhesivas y partes deterioradas, además de utilizar tijeras o cúter con supervisión adulta cuando la actividad involucre cortes, como lo son estas 5 ideas de rosas eternas con tallo hechas de listón para hacer un ramo.

5 manualidades de los Saja Boys que puedes hacer con cartón|IA

Las 5 manualidades de los Saja Boys

1. Portadas decorativas: Una caja de cereal puede convertirse en una base rígida para crear una portada decorativa inspirada en los Saja Boys. Primero se corta una de las caras grandes del empaque, se cubre con papel blanco o cartulina y después se dibuja el nombre del grupo con letras grandes. Sobre la superficie pueden agregarse siluetas de los 5 integrantes, estrellas, micrófonos o símbolos relacionados con la película.

2. Figuras de los personajes: Otra alternativa es la de elaborar figuras planas de los Saja Boys. Se dibuja cada personaje sobre cartón, se recorta la silueta y se añade color con pintura o marcadores. Una segunda pieza colocada detrás puede funcionar como soporte si se desea que las figuras permanezcan de pie.

3. Accesorios: Los accesorios pequeños también se pueden fabricar con cartón. Un ejemplo de ello es un micrófono, que requiere un tubo de papel para el mango y un círculo de cartón para formar la parte superior. Ambas piezas pueden cubrirse con papel y decorar con pintura metálica o marcadores.

4. Escenario: Con una caja de zapatos se puede construir un mini escenario para los Saja Boys. La tapa funciona como parte del fondo, mientras que la base de la caja sirve como plataforma. Para decorarlo, puedes añadir tiras de cartón a modo de columnas, estrellas recortadas y un letrero con el nombre del grupo.

5. Photocard gigante: Esta manualidad puede hacerse con la parte plana de una caja de cereal o de zapatos. Primero se recorta un rectángulo de cartón y se cubre con cartulina o una hoja blanca. Después se dibuja o imprime una imagen inspirada en Jinu, Abby, Mystery, Romance o Baby y se coloca sobre la superficie.