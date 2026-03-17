7 ideas para separar espacios en tu casa sin necesidad de paredes: se verá más bonito

En muchas de las estructuras de los departamentos pequeños, suele haber cuartos grandes que conforman dos zonas clave de la casa, justo como ocurre con las salas y los comedores que no tienen una pared que los divida. Y aunque suena como una "condena" a que todo siempre se vea amontonado, la realidad es que sí un lugar chico sí puede acomodarse de manera estratégica y sin tener que recurrir a muros de concreto.

¿Cómo separar un cuarto grande para que se vea ordenado? 7 opciones que hasta quedan elegantes en la casa