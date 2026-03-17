7 ideas para separar espacios en tu casa sin necesidad de paredes: se verá más bonito
Aunque vivas en un lugar pequeño y sin muros de división, puedes distribuir perfectamente los espacios de la casa para que todo luzca ordenado y en armonía.
En muchas de las estructuras de los departamentos pequeños, suele haber cuartos grandes que conforman dos zonas clave de la casa, justo como ocurre con las salas y los comedores que no tienen una pared que los divida. Y aunque suena como una "condena" a que todo siempre se vea amontonado, la realidad es que sí un lugar chico sí puede acomodarse de manera estratégica y sin tener que recurrir a muros de concreto.
¿Cómo separar un cuarto grande para que se vea ordenado? 7 opciones que hasta quedan elegantes en la casa
- Libreros para delimitar una habitación. Uno de los métodos más comunes para hacer esta distribución sin afectar la armonía del lugar, consiste simplemente en poner un librero que, según datos de Home Deco, servirá de muro. Dependiendo de la decoración de tu casa, puede ir vacío o lleno.
- Con un sofá contrastante. En construcciones tipo loft, algo que funciona muy bien para dividir los espacios de un cuarto es poner un sofá justo en el límite de la sala. De esta manera, quedará claro hacia qué lado quedan el comedor y otros espacios.
- Estanterías abiertas. Aunque no lo creas, tener estantes abiertos no satura visualmente un cuarto cuando se hace de forma inteligente. La forma correcta de hacerlo es poniendo un mueble alto en la parte que quieras divivir; solo procura no llenarlo para que no se vea caótico, según explica el sitio especializado OAK Furniture Collection.
- Cortinas ligeras. Si prefieres algo mucho más obvio para separar los espacios de una casa, las cortinas ligeras podrían ser la mejor opción. Ponlas para mostrar dónde empieza el comedor y dónde está la sala.
- Alfombras contrastantes. Cuando la instalación se hace de manera correcta y omitiendo todos los errores con las alfombras, son un tipo de decoración para el hogar que resulta útil para separar espacios. Solo tienes que elegir dos diseños diferentes y esto hará que se cree una división visual inmediata que no estorba.
- Biombos decorativos. Otra técnica de división de lugares en un mismo cuarto son los biombos, que son esas "puertas plegables" que suelen usarse para probadores en las tiendas de ropa. Consigue uno que quede con la decoración y velo moviendo cada que quieras remodelar, pues tal como explica The Cabin Roes, la flexibilidad es una de sus mayores ventajas.
- Con plantas de interior. Si eres amante de la naturaleza y te gusta ver toda tu casa repleta de color verde, puedes usar macetas para crear una separación sutil en el mismo cuarto. Lo único que tienes que revisar es que sean especies aptas para estar en lugares cerrados.