6 ideas de stickers de las “Guerreras KPop” para decorar la mochila de una fan | En PDF para imprimir
Las manualidades son una de las formas más sencillas para renovar los accesorios, como la técnica de pegar stickers en las mochilas para que se vean bonitas.
Personalizar los útiles escolares es una manera ingeniosa para hacer de las clases algo mucho más divertido, en especial cuando se inspiran en personajes que a todos les encantan como las "Guerreras KPop". Y una idea que no falla y es excelente para todos los grados, son los stickers que sirven para decorar las mochilas, carpetas o loncheras y que ya vienen listas para imprimirse y pegarse.
¿Cómo decorar una mochila de las Demon Hunters? 6 diseños de stickers que se ponen fácil
- Estampas redondas tipo pin con las HUNTRIX. Si eres fan de las 3 protagonistas y quieres que te acompañen en cada aventura, los stickers pequeños con las caras de las KPop Demon Hunters te encantarán. Puedes elegir entre pegarlas juntas o distribuidas para que toda la mochila tenga mucho estilo.
- Stickers de corazones estilo "Guerreras KPop" con brillos. Para que la decoración sea un poco más sutil, pero se siga notando que representa a la famosa película, están las estampas de corazones negros con detalles brillantes en morado, rosa y lila. Esta idea es perfecta si tu mochila es sencilla y no quieres que se vea aburrida.
- Estampas para tela de los micrófonos de KPop Demon Hunters. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos favoritos de los fans, son las canciones de las "Guerreras KPop" que están disponibles en inglés o español. Así que para representar el amor por la música, los stickers de micrófonos son una gran alternativa para decorar las mochilas sin gastar mucho dinero.
- Stickers de HUNTRIX para mochilas. Si quieres que todos tus útiles escolares tengan como protagonistas a las KPop Demon Hunters, los stickers donde salen Zoey, Rumi y Zoey quedan perfectos para personalizar bolsos, mochilas o loncheras. También puedes ponerlos en tus cuadernos y que todo tenga una sola temática.
- Estampas de estrellas tipo KPop. En el universo del KPop, el color morado y las estrellas son muy representativas, así que son una gran inspiración para los stickers que se pegan sobre la tela. Aquí tendrás la opción de elegir pegar todas las piezas juntas o irlas distribuyendo una a una.
- Stickers con los seres fantásticos de KPop Demon Hunters. Para no dejar fuera a los simpáticos animales que salen en la película de las "Guerreras KPop", están las estampas listas para pegarse sobre tela con ilustraciones de Derpy Tiger, Sussie y Bobby, que se ven adorables y harán que las mochilas luzcan lindísimas.