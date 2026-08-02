4 ideas para personalizar tu libreta con las KPop Demon Hunters

Uno de los momentos más emocionantes sobre el regreso a clases 2026, es la rutina de comprar los útiles escolares e irlos decorando de forma llamativa para derrochar estilo en todo momento. Por ejemplo, las ideas para personalizar los cuadernos y libretas con la temática de KPop Demon Hunters, que sigue siendo de las películas preferidas para chicos y grandes.

Manualidades de KPop Demon Hunters: los 4 diseños más bonitos para decorar los cuadernos

Carátulas de Huntrix con estilo kawaii. Los dibujos kawaii se ven adorables y son perfectos para usarlos como inspiración al momento de hacer las carátulas de cada materia. Solo necesitas tomar como referencia imágenes de internet y darle tu toque a cada una de las muñecas de las icónicas "Guerreras KPop". Complementa con caligrafía divertida para poner tu nombre, el de tus profesores y las clases.



4 manualidades fáciles de hacer para decorar las libretas de la escuela al estilo KPop Demon Hunters|Pinterest

Portada con imágenes en 3D y mucho brillo. Si quieres una decoración llamativas y que a ninguno de tus compañeros le quede duda de que las libretas son tuyas, entonces puedes hacer portadas escolares con foamy, diamantina y figuras en 3D. Si quieres que estas libretas personalizadas con las KPop Demon Hunters se vean todavía más excéntricas, forra con papel holográfico en la base. No te olvides de tu nombre y datos de identificación para evitar que los cuadernos se pierdan.



4 manualidades fáciles de hacer para decorar las libretas de la escuela al estilo KPop Demon Hunters|Pinterest

Separadores para las páginas con KPop Demon Hunters. Un buen orden es indispensable para tener todos los apuntes bien identificados y que la hora de estudio no se vuelva un problema. Y qué mejor que hacerlo con separadores para libros inspirados en las Huntrix, como las cintas pequeñas de Mira, Rumi y Zoey que se pegan a cada página para que vayas delimitando los temas. También puedes hacer los modelos clásicos con tu "Guerrera KPop" favorita



4 manualidades fáciles de hacer para decorar las libretas de la escuela al estilo KPop Demon Hunters|Pinterest

Hojas decoradas con marcos de Huntrix. Para los que no son tan afines a las libretas tradicionales y prefieren armar carpetas, una de las ideas más bonitas para decorar los útiles escolares con la temática de KPop Demon Hunters son las hojas que tienen marcos inspirados en los personajes. En internet hay infinidad de diseños disponibles listos para descargar, o incluso puedes hacer tu propio modelo para elegir si van a ser cuadriculadas, a rayas o en blanco.

