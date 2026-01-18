Si hay un color que evoca elegancia y seguridad, sin duda, es el rojo. Por esta simple razón, las uñas rojas jamás pasarán de moda. De hecho, en los últimos años se ha popularizado en redes sociales “la teoría de las uñas rojas”, lo que ha llevado a miles de mujeres a elegir este tono para su próximo diseño. Aquí te compartimos 6 modelos de uñas rojas, ideales para poner a prueba esta teoría. ¡Te harán lucir elegante, bonita y seductora!

¿Qué dice la teoría de las uñas rojas?

El color rojo está asociado con la seguridad, confianza, poder y sensualidad. Según la teoría viral que circula en redes sociales, llevar las uñas de color rojo hará que todos te volteen a ver. Serás un imán de cumplidos y atención, especialmente ante el género masculino, pues este es un color que llama su atención de manera inconsciente, según expertos.

“El esmalte rojo sugiere confianza, feminidad y sensualidad, lo que genera mayor atracción en el sexo opuesto”, explica la terapeuta Melissa Cook. Por su lado, la Dra. Wendy Walsh asegura que “nuestra inclinación por los labios rojos, mejillas rojas y uñas rojas puede ser una forma inconsciente de señalar la fertilidad”.

6 modelos de uñas rojas que son tendencia esta temporada: lucirás elegante, bonita y seductora

Si quieres poner a prueba esta teoría, pero no eres fan de las uñas lisas en rojo intenso, a continuación te compartimos 6 modelos de uñas rojas que son tendencia esta temporada. Además, te harán lucir elegante, bonita y seductora.

French nails con dots: Si quieres algo sencillo pero hermoso, te recomendamos unas uñas francesas en tono rojo. Añade unos dots (puntos) para llevar tu manicura al siguiente nivel.

|Captura IG: @thehotblend

Con relieve y tonos rosados: Si el relieve es lo tuyo, te recomendamos este diseño increíble, en el que también se mezclan dots con pedrería pequeña y tonos rosados. Este modelo de uñas queda genial para San Valentín.

Base nude con ligeros toques rojos con dorados: Si lo tuyo es el minimalismo, prueba una base nude o rosada con un ligero toque de rojo en la parte de las puntas y la lúnula (parte baja). Puedes combinar con algunos tonos dorados para realzar el diseño.

|Captura de IG: @thehotblend

Red velvet: ¿No te gustan los rojos intensos? ¿Qué tal un red velvet oscuro? Es igual de llamativo y hermoso. Un diseño sencillo pero que sin duda llama la atención de cualquiera que lo vea.

Combina diseños: Las uñas rojas lisas son sencillas y hermosas, pero si no quieres algo tan simple, puedes combinar diseños, deja volar tu imaginación. A continuación, un ejemplo:

|Captura de IG: @thehotblend