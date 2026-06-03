6 opciones para reemplazar el mueble de televisión por diseños flotantes
Antes, la televisión requería de un mueble resistente, debido a su gran peso, pero ahora con las pantallas planas se puede optar por diseños flotantes
La televisión es el electrodoméstico que reúne familias en la sala, ya sea para ver una película o una serie. Años atrás, hacía lo propio, pero para consumir noticias y telenovelas, ya que no había tantos canales como hoy por el sistema de cable y las plataformas de streaming. Además, el mueble ya no es tan funcional como antes, por lo que se puede optar por diseños flotantes. Conoce estas 3 ideas para reemplazar las puertas del clóset por opciones más industriales.
Antes, la televisión requería de un mueble resistente, debido a su gran peso, pero ahora con las pantallas planas se puede optar por diseños flotantes o minimalistas, que combinen con el diseño de la sala. Asimismo, se liberará espacio en el suelo para facilitar la limpieza y darle un aspecto más moderno, amplio y sofisticado al cuarto del hogar. Estas son las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de aluminio duradero.
Los diseños flotantes para la televisión
1. Panel de concreto: Esta opción le dará un estilo industrial a la sala o habitación, ya que la televisión parece integrada al muro.
2. Panel flotante: Este panel suspendido de madera es ideal para las salas minimalistas. Lo mejor de todo es que le puedes agregar tiras LED para crear un espacio moderno y elegante.
3. Mueble suspendido: Es la nueva tendencia del mueble tradicional, ya que cuenta con cajones flotantes y así mantiene el suelo libre. Esta opción hará que la sala o habitación se vea más amplia con el estilo contemporáneo.
4. Panel con chimenea eléctrica: Combina la televisión con este tipo de decoración en la pared. Es muy utilizada en las salas modernas de lujo.
5. Mueble curvo: Es idéntico al suspendido tradicional, solo que en esta opción sus bordes redondeados le dan un diseño futurista, lo que hace que se vea premium.
6. Repisas flotantes: La idea es sustituir el mueble tradicional por varias tablas suspendidas, en las cuales puedes poner libros o plantas.