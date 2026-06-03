La televisión es el electrodoméstico que reúne familias en la sala, ya sea para ver una película o una serie. Años atrás, hacía lo propio, pero para consumir noticias y telenovelas, ya que no había tantos canales como hoy por el sistema de cable y las plataformas de streaming. Además, el mueble ya no es tan funcional como antes, por lo que se puede optar por diseños flotantes. Conoce estas 3 ideas para reemplazar las puertas del clóset por opciones más industriales.

Antes, la televisión requería de un mueble resistente, debido a su gran peso, pero ahora con las pantallas planas se puede optar por diseños flotantes o minimalistas, que combinen con el diseño de la sala. Asimismo, se liberará espacio en el suelo para facilitar la limpieza y darle un aspecto más moderno, amplio y sofisticado al cuarto del hogar. Estas son las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de aluminio duradero.

Los diseños flotantes para la televisión

1. Panel de concreto: Esta opción le dará un estilo industrial a la sala o habitación, ya que la televisión parece integrada al muro.

6 opciones para reemplazar el mueble de televisión por diseños flotantes|Pinterest

2. Panel flotante: Este panel suspendido de madera es ideal para las salas minimalistas. Lo mejor de todo es que le puedes agregar tiras LED para crear un espacio moderno y elegante.

6 opciones para reemplazar el mueble de televisión por diseños flotantes|Pinterest

3. Mueble suspendido: Es la nueva tendencia del mueble tradicional, ya que cuenta con cajones flotantes y así mantiene el suelo libre. Esta opción hará que la sala o habitación se vea más amplia con el estilo contemporáneo.

6 opciones para reemplazar el mueble de televisión por diseños flotantes|Pinterest

4. Panel con chimenea eléctrica: Combina la televisión con este tipo de decoración en la pared. Es muy utilizada en las salas modernas de lujo.

6 opciones para reemplazar el mueble de televisión por diseños flotantes|Pinterest

5. Mueble curvo: Es idéntico al suspendido tradicional, solo que en esta opción sus bordes redondeados le dan un diseño futurista, lo que hace que se vea premium.

6 opciones para reemplazar el mueble de televisión por diseños flotantes|Pinterest

6. Repisas flotantes: La idea es sustituir el mueble tradicional por varias tablas suspendidas, en las cuales puedes poner libros o plantas.