Cómo usar el lápiz gris topo para rellenar las cejas despobladas y rejuvenecer la mirada después de los 50

Unas cejas bien definidas pueden transformar por completo la expresión del rostro principalmente después de los 50 años, cuando el vello puede volverse más fino o perder densidad, elegir el tono y la técnica adecuados ayuda a conseguir una mirada más fresca y favorecedora.

Te puede interesar: Cómo usar el lápiz marrón para rellenar las cejas despobladas y rejuvenecer la mirada después de los 50

¿Por qué elegir el lápiz gris topo después de los 50?

Quizá suene extraño ya que siempre estamos acostrumbradas a escuchar que es perfecto rellenar las cejas con tonos cafes, beige o negro. Sin embargo, el tono gris topo conocido como tupe es una tonalidad neutra que combina matices grises y marrones. Su principal ventaja es que permite rellenar las cejas sin crear un contraste demasiado marcado especialmente cuando se busca un maquillaje discreto y elegante.

A diferencia de los tonos muy oscuros, que pueden endurecer visualmente las facciones si se aplican en exceso, el gris topo puede ofrecer un resultado más suave. Sin embargo, el color ideal dependerá del tono natural del cabello, la piel y las cejas.

Esta alternativa puede favorecer a mujeres con cabello rubio oscuro, castaño cenizo o algunas tonalidades de cabello canoso. Lo importante es elegir un lápiz que se integre con el vello natural para evitar que las cejas parezcan dibujadas.

¿Cómo rellenar las cejas despobladas con un acabado natural?

1.- Cepilla las cejas hacia arriba con un cepillo pequeño, esto permitirá identificar las zonas con menos vello y observar la forma natural antes de aplicar el producto.

2.- Utiliza un lápiz gris topo de punta fina para dibujar pequeños trazos que imiten el crecimiento del vello. Concéntrate en los espacios vacíos y evita marcar una línea continua, ya que puede restar una vello y cejas naturales.

3.- Aplica menos producto y realiza movimientos ligeros. En el arco y la cola puedes definir un poco más la forma, siempre procurando conservar un aspecto equilibrado.

4.- Vuelve a cepillar las cejas para difuminar los trazos y suavizar cualquier línea demasiado evidente. Si deseas mantener los pelitos en su lugar, puedes utilizar un gel transparente.