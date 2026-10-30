6 plantillas de los Saja Boys para imprimir y armar figuras decorativas para el escritorio

Si eres fan de KPop Demon Hunters , seguramente conoces a los Saja Boys, la agrupación de demonios que conquista al público con su música y apariencia de idols. Si quieres llevar a estos personajes a tu habitación o espacio de estudio, puedes hacerlo con una manualidad sencilla: figuras decorativas de papel para colocar sobre tu escritorio. Solo necesitas imprimir algunas plantillas, recortarlas y seguir unos cuantos pasos para crear tus propios adornos.

Las figuras de papel son una alternativa económica y divertida para personalizar tus espacios sin gastar demasiado. Además, puedes elegir diferentes ilustraciones de los integrantes de Saja Boys, utilizar cartulina para darles mayor resistencia y agregar pequeños detalles para que cada personaje tenga un acabado especial. Estas son seis ideas de plantillas que puedes imprimir y convertir en decoraciones.

¿Qué plantillas de los Saja Boys puedes imprimir para decorar tu escritorio?

Antes de comenzar, descarga las ilustraciones que más te gusten y asegúrate de imprimirlas en una hoja de buena calidad. Si quieres que tus figuras se mantengan de pie, utiliza cartulina y deja pequeñas pestañas en la parte inferior para doblarlas y pegarlas. Estas son algunas opciones famosas en Pinterest:

1. Plantilla de Jinu

El líder de los Saja Boys es una de las figuras que no puede faltar en tu colección. Busca una ilustración de cuerpo completo para recortarla y colocarla junto a tu computadora o tus libros favoritos.



2. Plantilla de Abby

Este integrante destaca por su apariencia y personalidad. Puedes elegir una imagen con su atuendo característico y convertirla en una figura de papel para complementar tu decoración.



3. Plantilla de Mystery

Si te gustan los diseños diferentes, imprime una ilustración de Mystery y colócala en una pequeña base de cartón para mantenerla de pie sobre el escritorio.



4. Plantilla de Romance

Este personaje también puede formar parte de tu colección. Elige una imagen a color y agrega una base decorativa con estrellas o corazones.



5. Plantilla de Baby

Su diseño es ideal para crear una figura pequeña que puedas colocar junto a tus accesorios de papelería o en una repisa.

6. Plantilla de los Saja Boys juntos

Para completar tu colección, utiliza una ilustración grupal de la banda. Puedes imprimirla en un tamaño más grande y convertirla en el adorno principal de tu escritorio.



¿Cómo armar las figuras decorativas de papel?

Una vez que tengas tus plantillas, recorta cuidadosamente cada personaje siguiendo su silueta. Después, pega la ilustración sobre cartulina para darle firmeza y coloca una pestaña doblada en la parte inferior como soporte. Si quieres un acabado más resistente, puedes cubrir las figuras con papel adhesivo transparente.

Finalmente, acomoda tus personajes en el escritorio, junto a tus cuadernos, lápices o libros.