ÚLTIMA HORA: Inés Gómez Mont, presentadora de TV, es detenida en Florida, Estados Unidos

Después de cinco años lejos de México y de permanecer prófuga de la justicia, se dio a conocer este viernes 30 de octubre la detención de la conductora mexicana Inés Gómez Mont en Florida, Estados Unidos. La aprehensión de Mont se da en medio de un proceso legal que enfrenta en México y por lo que es requerida por las autoridades nacionales , esto por por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

La presentadora cuenta con órdenes de aprehensión en México por su presunta participación en delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, presuntamente participaron en un esquema de empresas utilizadas para simular operaciones y desviar recursos públicos. En el expediente se indica que el desvío está relacionado con contratos del sistema penitenciario federal que habrían generado movimientos financieros por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos.

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