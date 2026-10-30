Cómo hacer una piñata casera de futbolista, ideal para los niños fanáticos del fútbol
Es una de las temáticas más elegidas por todos, por lo que te dejaremos cómo hacerla.
Uno de los deportes más populares en el mundo, sin dudas que es el fútbol, que atrae pasiones de chicos, grandes, mujeres y que sin dudas es el más convocante de todos y así quedó demostrado durante el Mundial 2026 y en el acompañamiento que se le brindó a la Selección Mexicana. Así como hay quienes elegirán la temática de cumpleaños de personajes de superhéroes, hay otros que buscarán que sea sobre fútbol, y por eso, te vamos a dejar el paso a paso de cómo hacer una piñata de futbolista y que les encantará a todos.
Como lo mencionábamos, el fútbol es el deporte pasión de multitudes, que convoca a millones de personas y del que nadie se quiere perder un evento. Esto se vio reflejado durante el último Mundial de Fútbol, en donde nuestro país fue sede de algunos partidos, de la Selección Mexicana, y en donde los más pequeños tuvieron a su ídolo.
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No hay dudas que una de las temáticas más elegidas por los más pequeños en las fiestas infantiles es la referida el fútbol, por lo que no pueden faltar los colores de algún equipo, la figura de algún futbolista o la piñata. Y es que se trata del elemento decorativo por excelencia y que por eso, te vamos a dejar cuál es el paso a paso para que hagas una piñata de futbolista, que puede ser de Julián Quiñones o de la estrella que quieras.
Materiales para la piñata de un futbolista
- Cartón reciclado
- Papel periódico
- Papel crepé o papel china en los colores del uniforme
- Foami de colores (opcional)
- Silicona caliente
- Tijeras
- Cúter
- Cinta adhesiva
- Impresión grande del rostro del futbolista
- Cordón para colgar la piñata
- Dulces para rellenar
Cómo hacer la piñata casera de un futbolista
- Dibujar sobre el cartón la silueta del jugador que quieras y recortar dos piezas iguales
- Unir ambas piezas con tiras de cartón para formar el volumen de la piñata, dejando una abertura en la parte superior para colocar los dulces y reforzar con cinta adhesiva
- Pegar la impresión del futbolista elegido sobre la base o recrear sus facciones con papel crepé y luego cubrir todo el uniforme usando flecos de papel crepé en tonos verde, blanco y rojo
- Añadir pequeños detalles como el número del jugador, el escudo de la Selección Mexicana y unas pequeñas botas de fútbol y colocar el mecate para colgar la piñata