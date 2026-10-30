Cómo hacer una piñata casera de futbolista, ideal para los niños fanáticos del fútbol

Uno de los deportes más populares en el mundo, sin dudas que es el fútbol, que atrae pasiones de chicos, grandes, mujeres y que sin dudas es el más convocante de todos y así quedó demostrado durante el Mundial 2026 y en el acompañamiento que se le brindó a la Selección Mexicana. Así como hay quienes elegirán la temática de cumpleaños de personajes de superhéroes, hay otros que buscarán que sea sobre fútbol, y por eso, te vamos a dejar el paso a paso de cómo hacer una piñata de futbolista y que les encantará a todos.

Como lo mencionábamos, el fútbol es el deporte pasión de multitudes, que convoca a millones de personas y del que nadie se quiere perder un evento. Esto se vio reflejado durante el último Mundial de Fútbol, en donde nuestro país fue sede de algunos partidos, de la Selección Mexicana, y en donde los más pequeños tuvieron a su ídolo.

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No hay dudas que una de las temáticas más elegidas por los más pequeños en las fiestas infantiles es la referida el fútbol, por lo que no pueden faltar los colores de algún equipo, la figura de algún futbolista o la piñata. Y es que se trata del elemento decorativo por excelencia y que por eso, te vamos a dejar cuál es el paso a paso para que hagas una piñata de futbolista, que puede ser de Julián Quiñones o de la estrella que quieras.

Materiales para la piñata de un futbolista

Cartón reciclado

Papel periódico

Papel crepé o papel china en los colores del uniforme

Foami de colores (opcional)

Silicona caliente

Tijeras

Cúter

Cinta adhesiva

Impresión grande del rostro del futbolista

Cordón para colgar la piñata

Dulces para rellenar

Cómo hacer la piñata casera de un futbolista