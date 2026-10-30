Los Granjeros preparan sus ofrendas: ¿qué significan el agua, la sal y las veladoras en Día de Muertos?

Los Granjeros de La Granja VIP recibieron esta tarde una actividad muy especial que los conectará con los seres queridos que ya no se encuentran en este plano. Resulta que los participantes deberán preparar las ofrendas para el Día de Muertos, actividad que fue anunciada por Mario “Mono” Osuna.

El altar debe ser decorado con diversos objetos, siendo el agua, la sal y veladoras algunos de los más importantes. En esta oportunidad, te explicaremos el significado de cada una de las ofrendas mencionadas y por qué son tan importantes para los difuntos en esta celebración mexicana.

¿Qué significa el agua en la ofrenda de Día de Muertos?

El agua representa la fuente de la vida y se ofrece para que, según la tradición, las ánimas puedan calmar su sed después del largo recorrido hasta los hogares donde sus familias las esperan.

Mono Osuna anuncia la actividad de ofrendas del Día de Muertos|Crédito: La Granja VIP

La Comisión Nacional del Agua explica que por esta razón se sirve en vasos o recipientes dentro de las ofrendas. Por su parte, el INPI señala que también permite a los difuntos recuperar fuerzas para emprender su regreso.

En algunas regiones, este elemento también se asocia con la pureza del alma. Colocarlo es una forma simbólica de recibir y atender a quienes vuelven para encontrarse con sus seres queridos.

¿Por qué se coloca sal en el altar de muertos?

La sal simboliza la purificación. Dentro de las creencias de esta festividad, se coloca para que el cuerpo no se corrompa durante su viaje de ida y vuelta, de acuerdo con la explicación difundida por Conagua.

La Secretaría de Cultura también la relaciona con la pureza. Su presencia acompaña simbólicamente el recorrido de los difuntos y forma parte de los preparativos con los que las familias honran su memoria.

Aunque existen elementos compartidos, las ofrendas presentan diferencias entre regiones y hogares. Por eso, la distribución de los objetos y las costumbres que acompañan al altar pueden cambiar de una familia a otra.

¿Qué representan las veladoras en la ofrenda de Día de Muertos?

Las veladoras representan la luz, la fe y la esperanza. Según la tradición, su flama funciona como una guía para que las ánimas encuentren el camino hacia los lugares donde vivieron y donde se les recuerda.

Qué significan las veladoras en el Día de Muertos|Crédito: La Granja VIP

El INPI explica que, cuando se colocan cuatro cirios o candeleros formando una cruz, estos representan los cuatro puntos cardinales y ayudan simbólicamente al difunto a orientarse hasta encontrar su casa.

Así, mientras los Granjeros preparan sus ofrendas en La Granja VIP, el agua, la sal y las veladoras permiten entender el sentido de esta costumbre: recibir a los difuntos, acompañar su recorrido y mantener vivo su recuerdo.