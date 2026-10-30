6 plantillas de Rumi para imprimir y crear separadores de libros personalizados

Si te gusta leer y eres fan de Rumi , uno de los personajes más queridos de KPop Demon Hunters, puedes combinar ambos pasatiempos con una manualidad sencilla y divertida. Los separadores de libros personalizados son una excelente alternativa para decorar tus lecturas, organizar tus páginas favoritas y tener cerca a este personaje. Lo mejor es que puedes imprimir tus diseños en casa, agregarles color y convertirlos en accesorios únicos.

Las plantillas de Rumi son ideales para realizar esta actividad porque permiten aprovechar diferentes ilustraciones del personaje sin necesidad de dibujar desde cero. Puedes elegir tus favoritas, imprimirlas en papel o cartulina y personalizarlas con colores, brillantina, stickers y otros materiales. Además, es una manualidad que puedes hacer con niños o compartir con otros seguidores de la película .

¿Cómo hacer separadores de libros de Rumi para imprimir?

Antes de comenzar, descarga e imprime las ilustraciones que más te gusten. Para conseguir separadores resistentes, lo ideal es utilizar cartulina o pegar las imágenes sobre una hoja más gruesa. Estas son seis ideas que puedes utilizar:

1. Rumi con su atuendo de cazadora. Elige una ilustración de Rumi con su característico vestuario para crear un separador inspirado en su faceta de guerrera. Puedes agregar detalles morados y rosas para darle un toque especial.





2. Rumi en versión kawaii. Si prefieres los diseños tiernos, utiliza una plantilla del personaje con ojos grandes y expresiones divertidas. Es perfecta para decorar libros infantiles o libretas.





3. Rumi con sus amigas. Otra opción es crear un separador con las integrantes de HUNTR/X. Puedes colocar una ilustración de cada personaje en diferentes secciones para tener una colección.





4. Rumi con estrellas y corazones. Complementa su imagen con figuras pequeñas, destellos y elementos decorativos. Esta propuesta es ideal para quienes disfrutan los diseños coloridos.





5. Rumi en blanco y negro. Imprime una plantilla sin color para que puedas decorarla con tus propios tonos y experimentar con diferentes combinaciones.





6. Rumi con frases inspiradoras. Elige una ilustración del personaje y acompáñala con una frase corta relacionada con la amistad, la música o la valentía.

¿Cómo personalizar tus separadores de libros?

Una vez impresas las plantillas, recorta cuidadosamente cada diseño y, si quieres que dure más tiempo, plastifícalo o cúbrelo con papel adhesivo transparente. También puedes perforar la parte superior y colocar un listón o pompón para darle un acabado diferente.