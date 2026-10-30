5 diseños de uñas coral para iluminar tus manos y lucir elegante

El mundo de la manicura va cambiando constantemente por lo que nos podemos encontrar con diferentes estilos. En esta temporada las uñas corales se han impuesto ya que iluminan las manos y favorece a todos los tonos de piel.

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Las uñas coral se caracterizan por adaptarse tanto a quienes buscan una manicura discreta como a las amantes del color. Es por esto que te vamos a contar sobre los mejores diseños para que utilices.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas coral?

Coral vibrante: la manicura que ilumina las manos al instante

Este es un estilo que cuenta con un acabado brillante que potencia aún más el color y aporta ese efecto que logra que las manos parezcan más bonitas y cuidadas con el mínimo esfuerzo.

Nacarado: elegante y combina con todo

Luego nos encontramos con este estilo que es delicado y luminoso. El coral perlado es muy elegante para emplear en esta temporada. Es una buena opción para quienes quieren salir de los clásicos nude sin renunciar a una manicura discreta y favorecedora que funcione tanto a diario como en ocasiones especiales.

Marinero: el diseño más veraniego

También puedes optar por diseños en los que combinas el coral con una estrella de mar sobre fondo azul bebé para obtener un estilo que te haga recordar el mar. Es muy original y divertida.

Flúor rosado: el color que no pasa desapercibido

Aquí tenemos un color vibrante para llevar matices rosados y acabado flúor. Es ideal para pieles bronceadas y brinda un toque moderno que elevará cualquiera de tus looks.

Mate con salpicaduras: la manicura más creativa

Por último, tenemos este estilo minimalista en los que debes realizar detalles salpicados sobre la base coral y la uña francesa reinterpretada con nail art. Es una de las mejores opciones para una manicura original.

Cada uno de estos estilos se posiciona como los favoritos de la temporada ya que son muy versátiles.