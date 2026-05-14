La esencia de baba de caracol, que es conocida en la alta cosmética como filtrado de secreción de caracol o mucina, es uno de los ingredientes más presentes en las rutinas de belleza coreanas.

De acuerdo con dermatólogos, este activo destaca por su capacidad única de reparar la barrera cutánea sin saturar las células con fórmulas pesadas.

La mucina es un cóctel biológico natural extraordinariamente rico en glicoproteínas, ácido hialurónico, péptidos y antioxidates, que son componentes esenciales que trabajan en sinergia para retener la humedad profunda y potenciar el brillo saludable del rostro.

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Los 7 beneficios de usar esencia de baba de caracol

Los estudios bioquímicos destacados confirman que esta secreción tiene propiedades particulates que actúan como una capa protectora inteligente contra agresores externos, como la contaminación urbana. Algunos de sus principales beneficios son:

Hidratación profunda e inmediata

Retiene el agua dérmica gracias a su alta dosis natural de ácido hialurónico.

Acelera la cicatrización celular

Contiene alantoína orgánica que repara rápidamente marcas de acné y cicatrices superficiales.

La baba de caracol es un producto presente en diferentes cosméticos|Pexels: Daan olde hanter

Estimula el colágeno y la elastina

Aporta factores de crecimiento que activan la elasticidad y firmeza interna del rostro.

Calma la irritación y el enrrojecimiento

Sus propiedades antiinflamatorias alivian de inmediato las pieles sensibles, reactivas o estresadas.

Suaviza las líneas de expresión

Rellena la superficie cutánea, reduciendo de forma visible la profundidad de arrugas finas.

Exfolia la piel de forma sutil

Posee trazas de ácido glicólico que remueven células muertas sin causar descamación o daño.

Fortalece la barrera cutánea

Crea un escudo protector contra la contaminación ambiental y las bacterias dañinas del entorno.

La baba de caracol está disponible en esencia y en crema hidratante|Pexels: Mikhail Nilov

La recomendación es que la esencia de baba de caracol se integre diariamente en formato líquido de rápida absorción, así podrán sanar las imperfecciones de la piel del rostro, suavizar las texturas rugosas y ralentizar los signos del envejecimiento de forma progresiva.

Aunque el formato más puro en el que está disponible este ingrediente son las esencias faciales, también puede encontrarse en sueros o serums, cremas hidratantes, contornos de ojos y mascarillas.