7 pasos para desmaquillar la piel sin irritarla

Desmaquillar tu piel antes de irte a dormir es uno de los pasos más importantes y críticos para poder mantener un rostro saludable, libre de imperfecciones y combatir el envejecimiento prematuro.

Sin embargo, es importante realizarlo de manera adecuada, ya que s se utiliza demasiada fricción o productos agresivos es probable que se rompa la barrera cutánea y se provoque un estado de inflamación crónica.

Según la Asociación de la Academia Americana de Dermatología (AAD), la fricción repetida con almohadillas de algodón o toallitas desmaquillantes debilita los lípidos naturales de la epidermis, provocando enrojecimiento, descamación y sensibilidad extrema.

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Los 7 pasos para desmaquillar la piel sin irritaciones

Para evitar los daños al desmaquillar, se sugiere hacerlo de manera segura, implementando un protocolo que preserve la elasticidad y la hidratación natural del cutis, especialmente en la piel delicada.

Aplica un limpiador de base oleosa

Masajea con un aceite o bálsamo desmaquillante directamente con las manos secas y sobre el rostro seco para derretir el maquillaje pesado.

Sigue estos pasos al desmaquillarte para evitar irritar tu piel|Pexels: Polina Tankilevitch

Emulsifica con agua templada

Añade unas gotas de agua tibia a tus manos y masajea nuevamente; el aceite se transformará en una emulsión lechosa que arrastra la suciedad.

Retira el producto con suavidad

Enjuaga con abundante agua tibia o retira el exceso usando una toalla de microfibra ultrasuave humedecida, evitando frotar con fuerza.

Realiza doble limpieza

Aplica un limpiador suave de base acuosa para eliminar los residuos de grasa, sudor y partículas de contaminación restantes.

Limpia los ojos por contacto, no por fricción

Presiona suavemente un disco de algodón empapado en agua micelar o desmaquillante bifásico sobre el ojo cerrado durante 15 segundos antes de deslizar.

Seca a toques suaves

Utiliza una toalla limpia exclusiva para el rostro o pañuelos desechables, dando ligeras presiones sobre la piel sin arrastrar el tejido.

Aplica hidratación inmediata

Como último paso, coloca tu tónico, esencia o crema humectante. Trata de hacerlo casi de inmediato y sin dejar pasar más de un minuto del secado, así sellarás la humedad y calmarás la barrera cutánea.