7 pasos para desmaquillar la piel sin irritarla
Conoce cuáles son los pasos correctos para desmaquillar tu piel sin sufrir de irritaciones y aplícalo todas las noches para mantener tu piel limpia
Desmaquillar tu piel antes de irte a dormir es uno de los pasos más importantes y críticos para poder mantener un rostro saludable, libre de imperfecciones y combatir el envejecimiento prematuro.
Sin embargo, es importante realizarlo de manera adecuada, ya que s se utiliza demasiada fricción o productos agresivos es probable que se rompa la barrera cutánea y se provoque un estado de inflamación crónica.
Según la Asociación de la Academia Americana de Dermatología (AAD), la fricción repetida con almohadillas de algodón o toallitas desmaquillantes debilita los lípidos naturales de la epidermis, provocando enrojecimiento, descamación y sensibilidad extrema.
¡Eso no es amor! Lizet está asustada porque su hermana está en una relación muy tóxica
Los 7 pasos para desmaquillar la piel sin irritaciones
Para evitar los daños al desmaquillar, se sugiere hacerlo de manera segura, implementando un protocolo que preserve la elasticidad y la hidratación natural del cutis, especialmente en la piel delicada.
- Aplica un limpiador de base oleosa
Masajea con un aceite o bálsamo desmaquillante directamente con las manos secas y sobre el rostro seco para derretir el maquillaje pesado.
- Emulsifica con agua templada
Añade unas gotas de agua tibia a tus manos y masajea nuevamente; el aceite se transformará en una emulsión lechosa que arrastra la suciedad.
- Retira el producto con suavidad
Enjuaga con abundante agua tibia o retira el exceso usando una toalla de microfibra ultrasuave humedecida, evitando frotar con fuerza.
- Realiza doble limpieza
Aplica un limpiador suave de base acuosa para eliminar los residuos de grasa, sudor y partículas de contaminación restantes.
- Limpia los ojos por contacto, no por fricción
Presiona suavemente un disco de algodón empapado en agua micelar o desmaquillante bifásico sobre el ojo cerrado durante 15 segundos antes de deslizar.
- Seca a toques suaves
Utiliza una toalla limpia exclusiva para el rostro o pañuelos desechables, dando ligeras presiones sobre la piel sin arrastrar el tejido.
- Aplica hidratación inmediata
Como último paso, coloca tu tónico, esencia o crema humectante. Trata de hacerlo casi de inmediato y sin dejar pasar más de un minuto del secado, así sellarás la humedad y calmarás la barrera cutánea.