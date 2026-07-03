¿Qué le puedes regalar a tu novio si es un fifas y apasionado por el fútbol?

La emoción por el fútbol no para, especialmente porque nos encontramos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es por esta razón que si tu novio es aficionado del fútbol y no sabes que regalarle, te damos las mejores ideas de obsequios para que los sorprendas.

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Regalos para novios: Ideales si tu pareja ama el fútbol

Cada uno de estos regalos son originales, creativos y lo mejor de todo es que los puedes personalizar dependiendo de su equipo favorito o jugador preferido. Por otro lado, necesitas pocos materiales por lo que no te costará trabajo poder hacerlos.

Regalos para tu novio: Caja de álbum del mundial con objetos de su equipo favorito

Esta caja sin duda es una de las ideas más bonitas y originales que hay; la idea consiste en colocar dentro de una caja de cartón el famoso álbum del mundial 2026 acompañado de algunos sobres de estampas. Por otro lado, puedes agregar objetos como una taza, llavero y stickers de su equipo o futbolista favorito, incluso puedes agregar sus dulces favoritos y decorar con papel. Para hacer el regalo más personalizado escribe su nombre y decoralo con diamantina o el material que prefieras.

Regalos para tu novio: Portaretrato de Cristiano Ronaldo

No cabe duda que uno de los futbolistas favoritos de muchos hombres es Cristiano Ronaldo, el destacado jugador con el número 7 en la camiseta de la Selección de Portugal; es por eso que en esta ocasión te presentamos un regalo inspirado en él. La idea consiste en un portaretrato de las distintas etapas de “CR7”, para realizarlo deberás imprimir en tarjetas la fotografía de Ronaldo en sus diversas etapas dentro de su carrera deportiva, una vez que las tengas listas las colocarás en un portaretratos negro; eso para darle un toque más elegante. Con plumón dorado puedes escribir debajo de cada tarjeta el año en que fue tomada cada foto. Esta idea sirve perfecto como decoración.

Regalos para tu novio: Carta con la Copa del Mundo

Esta idea es muy original y bonita, la idea consiste en hacer una carta con la figura de la Copa del Mundo. Solo necesitarás una hoja blanca doblada por la mitad. En la parte delantera dibujarás el trofeo y de base utilizarás cartoncillo negro para crear una sombra en la figura. Puedes guiarte con una imagen de internet. Decora con plumas de gel o plumones. Dentro de la carta puedes colocar estampillas del álbum del mundial 2026; será un detalle original.