7 diseños de uñas francesas que te harán lucir irresistible este próximo 14 de febrero para mujeres mayores de 50 años; te harán ver más joven
El Día de San Valentín se acerca y con ello te dejaremos nuestras mejores recomendaciones para que luzcas irresistible en ese día especial.
Estamos a pocos días de una de las fechas más llamativas del año, pues este 14 de febrero se estará celebrando el Día de los enamorados… O también el Día de San Valentín, por lo que hay muchas personas que quieren preparar algunas sorpresa para sí mismas o su pareja y las uñas son una buena arma.
Ya sea que quieras verte acorde a la fecha o tengas ganas de lucir diferente para tu pareja, te dejaremos algunas recomendaciones para tus uñas que sí o sí te harán irresistible este próximo 14 de febrero.
Estos son los mejores diseños de uñas francesas para este 14 de febrero para mujeres mayores
Este 2026, la manicura se ha reinventado y ha estado a la moda para todas las mujeres, en especial para las mayores de 60 años, quienes usualmente han optado por diseños elegantes y modernos que estilizan las manos.
- Microfrancesa roja clásica: Teniendo una base nude o rosa pálido con una línea de punta muy fina en rojo brillante tus uñas lucirán no solo sofisticadas, sino también modernas y perfectas en este día.
@lightslacquer easy holiday micro french tips on short nails ♥️ products used: clueless, red ribbons, nail art stamper tool & totally gelly. #winternails #holidaynails #christmasnails #rednails #frenchtips #easynails #nailartvideos #nailtutorials #nailsathome #nailinspo ♬ original sound - L I V
- Francesa con diseño de corazones: Usando una base tradicional blanca o lechosa, le puedes añadir pequeños corazones rojos en la zona de la "sonrisa" de la uña, justo donde empieza la punta francesa en uno o dos dedos, sirviendo de detalle romántico y estilizado.
@nailsbypaular cute v-day nails! ❤️❣️🫶🏻 a minimal negative-space french mani with tiny little hearts to make it the perfect design for valentine’s day! <3 📍featuring my new favourite CORDLESS & rechargeable LED lamp from Melody Susie - truly a game changer for someone like me, who finds the whole cord thing to be super annoying! 🙈 — using: • @melodysusie sheer pink jelly gel “Nude” 🫶🏻 red gel polish “B2804” from the gel polish set “Crimberry Spark Set” ❤️ pink rechargeable & cordless UV/LED lamp “P-PLUS30GT” 🩷 hema-free gel top coat ✨ (use my code nailsbypaular12 for 12% off! 💸) *paid to create #vdaynails #valentinesnails #minimalnails #cutenails #fypシ゚ ♬ tip toe - my playlist
- Doble francesa mini: Usando dos líneas paralelas muy finas en la punta, una en rojo y otra en rosa claro o dorado, este diseño es divertido y luce muy romántico, además de ser ideal para hacer ver tus dedos más largos.
- Francesa con base difuminada: Esta combinación de la punta francesa blanca o roja con un fondo difuminado en tonos rosa pastel generan un efecto aura, lo cuál es una opción en tendencia que da signos de juventud.
@ellienailsstudio NAIL TUTORIAL ✨ 🩷 TÉCNICA DE NIVELACIÓN 🩷Difuminado pinky and milky 🥛 Del 1 al 10, que tanto le darías a este diseño?🤔 hace mucho que está en tendencia pero considero que es uno de los muchos diseños que llegaron para quedarse 🤩🔝 . PRODUCTOS🩷: Primer y linner @nailsecretmx Base y lámpara UV @organicnails Color gel y rubber milky @gelmartnails_ Top coat @lemussaoficial . . . . . . #nailtutorial #tutorialuñas #manicure #manicura #mujer #women #uñas #nail #nails #uñas ♬ What You Won't Do for Love - Bobby Caldwell
- Francesa con acento de dorado: Es ideal para un diseño clásico en blanco o nude, pero el borde de la punta contorneado con una fina línea de esmalte dorado cromado aportará un toque de lujo y detalle a las manos.
- Francesa de corazón: En vez de la tradicional línea curva, la punta se dibuja con forma de corazón invertido en color rojo intenso o rosa, dando como resultado un estilo atrevido y a la vez elegante.
@glamrdip Giving the classics a little love! ❤️ This timeless white French mani gets a sweet upgrade with a dainty heart accent using our Nail Art Liners, adding just the right touch of charm. Perfect for when you want to keep it simple with a hint of something special ✨ How do you put your own spin on the classics? 💅 #glamrdip #glamrdipkit #glamrdipnails #nailinspo #nails #nailart #nailartinspo #nailarttutorial #frenchnails #frenchnailinspo #frenchnailtutorial ♬ original sound - GLAMRDiP
- Micofrancesa Milky: Con una base blanca lechosa puedes jugar con con una micro-punta en un rosa suave o blanco brillante, este diseño es discreto, pulido y va perfecto en cualquier época y para cualquier edad y tono de piel.
@setsbysascha A barely there frenchie 🤍 @AmericanCreator Lily + almondie #russianmanicurelosangeles #russianmanicure #milkyfrenchnails #frenchtipnails #cleangirlnails ♬ original sound - LIZ