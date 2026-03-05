7 diseños de uñas con cerezas para lucir femenina, aesthetic y en tendencia esta primavera 2026

La primavera es una de las temporadas más hermosas del año pues representa una etapa de nuevos comienzos y renacimiento en la naturaleza. Si deseas llevar un diseño de uñas representativo de la temporada, tenemos varias ideas con estilos de cerezas para lucir radiante y en tendencia.

Te puede interesar: 7 diseños de uñas de tulipanes para primavera 2026; son aesthetic, originales y sencillas

Uñas aesthetic con diseños de cerezas

Arte en las uñas: Este tipo de uñas con cerezas son sumamente hermosas, pues constan de un trabajo a mano alzada donde se combinan colores para hacer que las frutas se vean reales como si fueran una obra de arte. La base nude o transparente es fundamental para darle el toque de brillo.

|Crédito: Pinterest

Cerezas metálicas: Lleva un estilo aesthetic con este diseño de uñas de cerezas en las que el toque especial son los tonos metálicos. Opta porque las frutas lleven forma de corazón y un acabado en brillo para resaltar cada detalle.

|Crédito: Pinterest

Mini french con cerezas: ¡El rojo perfecto! Elige este diseño de uñas con la punta francesa roja y lleva solo una uña con cerezas para que no pierda el toque minimalista que buscas. Tus manos se verán perfectas y llamativas para esta primavera 2026.

|Crédito: Pinterest

Cerezas con relieves: ¡Luce como una princesa! Este estilo de uñas empieza por una base nude lo más parecida al tono de tu piel y una punta francesa clásica blanca. ¿Qué hace especial a este diseño? Las cerezas tienen relieve, lo cual las hace ver en efecto 3D.

|Crédito: Pinterest

Cerezas con corazón: Si tu estilo es clásico, opta por llevar las uñas cortas cuadradas y elige el tono rojo pasión con efecto metálico. Para simular las cerezas se dibuja un corazón y se agregan las hojas también en tono metálico. ¡Lucirás en tendencia y muy femenina!

|Crédito: Pinterest

Combinación de efectos: Para este diseño de uñas con cerezas puedes echar a volar tu imaginación, pues una sola uña debe llevar las cerezas y el resto va con relieve y otra con una base simple en tono rojo cereza.

|Crédito: Pinterest

Cloud dancer con cerezas: El color en tendencia es el cloud dancer, ya que suma elegancia y un estilo aesthetic, lo cual combinado con unas pequeñas cerezas resalta de manera hermosa. Si quieres lucirte en esta primavera 2026 este es uno de los diseños de uñas favoritos de la temporada y recuerda que sumas delicadeza su las llevas en corte almendra.