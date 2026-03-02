7 diseños de uñas blush para primavera 2026; la tendencia coreana de manicure discreto que pondrás de moda en tu oficina

Una de las tendencias de maquillaje coreanas que más se han expandido por el mundo, consiste en poner énfasis en el uso del blush para dar un romántico aspecto de mejillas ruborizadas. Esa idea ya llegó al manicure y por eso existen las uñas blush, que son perfectas para presumir en primavera 2026.

A continuación te compartimos algunas ideas con las que puedes recibir la temporada de calor llena de estilo, y que resultan muy fáciles de combinar con tus outfits de oficina.

7 ideas de uñas blush para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @monmayernails

1. Rojo sobre rosa

En su sentido más clásico, las uñas blush tienen una zona de "rubor" con forma circular y partiendo desde el centro. Este es un ejemplo de lo bonito que se ve cuando lo combinas con una base rosa claro.

2. Uñas con poquito rubor

|Crédito: Instagram. @vegasnailandspa

Una clave para lograr este efecto en tu manicure es que la base sea de un tono claro o un acabado muy suave. Así se mantiene el minimalismo y el círculo de rubor resalta más.

3. Con detalles en dorado

|Crédito: Instagram. @nailsxmina

Si quieres un poquito más de decoración, basta con añadir algunas figuras pequeñas en dorado; en este caso se plasmaron estrellas.

4. Con tono durazno

|Crédito: Instagram. @ognailsuk

Además del rojo y el rosa, los tonos durazno son muy comunes en la tendencia de las uñas blush. Aquí tenemos un ejemplo, donde la base no es tan contrastante pues se hizo en tono nude.

5. Uñas blush en tonos nude

Puedes conseguir un look muy natural y fresco si eliges una base cercana a tu tono de piel y resaltes el rubor con un tono ligeramente más fuerte, pero igualmente dentro de lo que podrías considerar 'nude'.

6. Uñas blush, pero rompiendo las reglas

Aquí se mantiene el espíritu sutil y romántico de las 'blush nails', pero con importantes giros que desafían las reglas. El efecto ruborizado se encuentra en las puntas de las uñas y se hizo en tono lila.

7. Con dibujos de frutas

|Crédito: Instagram. @nail_friendlyyy

Nos encantó este diseño con blush, hecho en uñas cortitas y con el dibujo pequeñito de una cereza para hacer más referencias a la temporada primaveral.