7 diseños de uñas estilo boho chic para Coachella 2026; lleva un manicure bohemio como las celebridades

No solo es uno de los festivales más célebres que existen, sino que su estética contagia sin importar que viajes a California para vivirlo o no. Si quieres llevar un manicure que te haga sentir como en Coachella 2026, a continuación te daremos varias ideas. Cabe mencionar que las uñas boho chic se encuentran en tendencia y se prestan perfectamente para esta primavera.

Los diseños que te compartiremos se pueden adaptar al tamaño de tu uña y, por su eclecticismo, pueden servir como punto de partida para algo completamente personalizado.

7 ideas de uñas boho chic para Coachella 2026

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1. En rosa

Arrancamos la lista con un diseño sumamente femenino y fácil de combinar con cualquier outfit. Aquí, el elemento boho chic son los dibujos de mariposa en conjunto con aplicaciones de piedritas.

2. Uñas boho chic con combinación de texturas

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Lo que nos encanta de este diseño es que, si bien incluye patrones y texturas muy distintas entre sí, las tonalidades son cercanas y por eso se mantiene en armonía. Además, los trazos en dorado y las piedritas son una constante.

3. Con flores en las puntas

Los elementos naturales son una característica esencial de la estética bohemia, por eso unas uñas con flores siempre se llevarán bien con este tipo de looks. Aquí, las flores se dibujaron estratégicamente en las puntas.

4. Con gemas miniatura

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Las piedritas turquesa de este manicure son irresistibles de ver y también parecen inspirados específicamente para Coachella 2026. Además, la combinación con dorado nunca falla.

5. Con flecos

Imagínate que llevas a Coachella tu chamarra vaquera con flecos favorita, y que además la combinas con este manicure de flecos brillantes. Es un look bohemio y glamoroso a la vez.

6. Con trazos delicados

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Hay un aspecto muy delicado, hermoso y femenino en este diseño con dibujos de flores, frutos y hojas. La clave está en la base de tono transparente.

7. Uñas de opalita

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Seguimos con las uñas boho chic que se inspiran en los colores y texturas de las piedras y gemas, naturales o sintéticas. Sin embargo, aquí toda la superficie de la uña imita la opalita.