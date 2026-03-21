7 diseños de uñas de limones para primavera 2026; son aesthetic, sencillas y divertidas

Una de las mejores ideas que podrías tener en esta temporada de calor, en cuestión de manicure, es elegir un diseño de frutas. Este tipo de propuestas se caracterizan por lucir frescas, divertidas y por ser sumamente versátiles. Para demostrártelo, a continuación te mostraremos algunos diseños de uñas de limones para primavera 2026.

Las siguientes ideas contemplan tanto los clásicos limones verdes que todos usamos, como limones amarillos.

7 ideas de uñas de limones para primavera 2026

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1. En 'butter yellow'

Nuestra lista arranca con un diseño divertido, pero discreto. Esto se logra cuando se usa un tono tan fácilmente combinable, versátil y hermoso como el "amarillo mantequilla"; además, también se encuentra en tendencia, sobre todo para primavera 2026.

2. Con verde menta y neón

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Si no le tienes miedo a los colores vivos, este puede ser tu diseño ideal. En algunas uñas se plasmaron "gajos" de limón verde con textura, mientras otras están pintadas en tono menta. Es una idea que no pasa desapercibida, pero hecha con buen gusto y que deja una gran impresión.

3. Uñas de limones con decoración tipo "talavera"

En esta moda de usar uñas de limones, es común combinar las frutitas con la decoración estilo "talavera", con fondo blanco y detalles azules. Combina muy bien, es elegante y original.

4. Verde intenso

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Aquí tenemos otro ejemplo que no le teme a las tonalidades vibrantes. Casi toda la superficie de las uñas está pintada de verde intenso, con excepción de algunas que tienen un gajo de limón, grande y refrescante, como decoración.

5. En manicura francesa

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La manicura francesa aplica para absolutamente todo, y las uñas de limones no son la excepción. Este diseño es clásico, sofisticado y fuera de lo común por las frutas miniatura que lo decoran.

6. Limones miniatura

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Esta es otra manera delicada y elegante de plasmar frutitas miniatura en tu manicure. La base es nude y el acabado es brillante, mientras los limones brindan pequeños acentos de color.

7. Limón verde con "talavera"

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Finalizamos con otra idea relacionada con la decoración tipo "talavera", pero esta vez usando gajos de limones verdes para combinar. Es más llamativo que otros diseños, pero definitivamente te hará recibir elogios.