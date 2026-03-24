8 diseños de uñas de animal print elegantes para mujeres de 40; son sencillas y fáciles de combinar

Los estampados inspirados en la naturaleza jamás pasarán de moda, eso lo sabemos. Sin embargo, constituyen una estética que a menudo se percibe como demasiado llamativa. Eso es un mito, pues existen maneras de utilizarlos de manera sofisticada y con equilibrio, tanto en la ropa como el manicure; te lo demostraremos con los siguientes diseños de uñas de animal print elegantes.

Las ideas que aquí te enseñaremos se caracterizan por verse discretas, ser altamente combinables y verse espectaculares en mujeres de 40 años que quieran un look refinado para la oficina. Podrían considerarse casi minimalistas, tomando en cuenta que son estampados.

8 ideas de uñas de animal print elegantes para mujeres de 40

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1. Estampado de leopardo en café claro

Arrancamos con un estampado de leopardo que se aplicó solo en algunas uñas; en todo el diseño, la base es color café claro. Este tipo de tonalidades neutras es favorecedor para mujeres de 40 años en adelante porque pueden alargar visualmente los dedos.

2. Puntas francesas

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Esta idea destaca por su sofisticación y por su uso mínimo del animal print. Se encuentra únicamente en las puntas, y con líneas bastante delgadas; además, se combinó con distintos tonos nude. Incluso tiene la decoración extra de una flor y aun así no se ve sobrecargado.

3. Con tonos azules

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Esta es otra manera en que puede plasmarse el clásico estampado de leopardo, pero con tonalidades fuera de lo común. Aunque se eligieron tonos azules y rosas, se aplicaron escasamente y sobre una base nude.

4. Uñas con animal print de vaquita

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Si te gusta la onda vaquera, esta es una manera en que puedes implementarla en tu manicure discretamente. El fondo es blanco con toque 'milky' en algunas uñas, y en otras se aplicó un estampado de vaca en acabado mate.

5. Con acabado de tortuga

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El acabado en estilo caparazón de tortuga es una de las opciones más elegantes que puedes llevar en cuestión de uñas de animal print. Aquí se aplicó en la superficie completa de algunas uñas, mientras en otras solo está presente en puntas; también se combinó con café.

6. Estampado de serpiente

Si quieres salir del famosísimo estampado de leopardo, unas uñas inspiradas en la piel de las serpientes son una gran alternativa. Aquí se utilizó el acabado para un diseño en tono rojizo altamente combinable.

7. De serpiente, pero en color blanco

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Este es otro nivel de originalidad. Además del animal print de serpiente, se aplicó en un color blanco tan favorecedor como fácil de combinar.

8. Solo las puntas, de caparazón

Finalizamos la lista con una idea que retoma el acabado de los caparazones de tortuga, pero aplicado solamente en las puntas de todas las uñas. Es sencillo, pero original y elegante.