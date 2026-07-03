La receta de manjar de Lili Cuéllar: cómo hacer el dulce de leche como los cocineros en MasterChef 24/7

El manjar, también conocido como dulce de leche en varios países de Latinoamérica, es una de las preparaciones más versátiles de la repostería. Puede utilizarse como salsa para postres, relleno y más. Esta es la receta de la Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7, la cual compartió en redes sociales con una versión sencilla que destaca por lograr una salsa con textura cremosa y por su intenso sabor a caramelo.

MasterChef 24/7: La receta de Lili Cuéllar de dulce de leche

La preparación no requiere ingredientes complicados ni técnicas avanzadas. Sin embargo, sí demanda paciencia y una cocción constante para lograr el punto perfecto sin que la mezcla se pegue o se queme. "Después de ver tanto manjar y dulce de leche en MasterChef, me dieron unas ganas enormes de compartirles mi receta favorita. Y sí... es la misma que preparo cuando quiero un relleno cremoso, brillante y con un sabor que enamora desde la primera cucharada", explicó la Chef.

La "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026 añadió: "Lo mejor es que está hecha con ingredientes que seguramente ya tienes en casa y, siguiendo el paso a paso, te quedará suave, sedosa y perfecta para rellenar pasteles, alfajores, galletas, cupcakes... o para disfrutarla a cucharadas".

Ingredientes:



200 gramos de leche condensada.

170 gramos de leche evaporada.

15 gramos de mantequilla.

1 pizca de sal.

½ cucharadita de extracto de vainilla.

⅛ de cucharadita de bicarbonato de sodio (opcional, para intensificar el color).

La clave de la receta está en el punto de cocción: una consistencia fluida para usar como salsa o más espesa para rellenar tortas, alfajores y otros postres.|Canva

Cómo preparar el manjar como los cocineros de MasterChef México 2026

Con pocos ingredientes y una preparación cuidadosa, esta receta de Lili Cuéllar permite obtener un dulce de leche casero con una textura suave y cremosa, ideal para elevar cualquier postre con un acabado digno de los cocineros que participan en MasterChef 24/7.

Preparación:



Coloca todos los ingredientes en una olla de fondo grueso. Cocina a fuego medio-bajo, mezclando constantemente con una espátula, procurando raspar el fondo y los lados de la olla para evitar que la mezcla se pegue o se queme. Continúa cocinando hasta que el manjar espese y adquiera un hermoso color caramelo.

La Chef Lili aconsejoa que si el manjar se utilizará como salsa, debe retirarse del fuego cuando todavía tenga una textura fluida y caiga fácilmente de la espátula. En cambio, si se busca un relleno más firme para pasteles o postres, es necesario prolongar un poco más la cocción. El punto correcto se alcanza cuando, al pasar la espátula por el fondo de la olla, el surco permanece visible entre uno y dos segundos antes de que la mezcla vuelva a unirse.

Aunque no es indispensable, la receta también recomienda agregar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. Este ingrediente favorece el desarrollo de un color caramelo más intenso durante la cocción, sin modificar significativamente el sabor del manjar.

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