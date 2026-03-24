7 diseños de uñas con piedras de colores para Semana Santa 2026; son elegantes, sencillas y aesthetic

Los manicures con elementos 3D continúan en tendencia durante esta primavera y, si quieres probarlos de una forma original y aesthetic, a continuación te mostraremos algunos diseños de uñas con piedras de colores para estrenar en Semana Santa 2026.

Aunque este tipo de manicure no suena como algo precisamente discreto, debes saber que sí puede ser una opción sencilla y elegante que te funcione en ocasiones muy diversas; a continuación te lo demostraremos.

7 ideas de uñas con piedras de colores para Semana Santa 2026

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1. Con formas de flores

Comenzamos la lista con un diseño que coloca las piedritas en un hermoso patrón de flores con pétalos blancos. Una clave para que este tipo de manicures sean discretos y se mantengan sencillos, radica en que el color de base sea suave. Por ejemplo, aquí es nude.

2. Diseño minimalista

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Esta es una opción mucho más minimalista, perfecta para llevar a la oficina. La presencia de las piedras de colores es muy escasa, pero se colocaron estratégicamente por color; la base es de color rosa clarito.

3. Uñas con piedras de colores y base nude

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Nos encantó esta propuesta por su simetría y la bella combinación de colores. Es un diseño que se puede adaptar en uñas más cortitas y la base se mantiene en nude.

4. Con base color crema

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Aquí tenemos una combinación muy interesante, con piedras de tamaños considerables y una base color crema cercana al amarillo. Es llamativa, pero con mucha armonía.

5. Uñas con piedras plateadas

Si no quieres meterle tanto color al manicure para que sea más fácil de combinar, checa esta propuesta con gemas de color plateado sobre una base color piel.

6. En puntas francesas

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Imagínate una manicura francesa pero cuyas puntas no son de una tonalidad uniforme, sino se distinguen con diversas gemas de colores. Es una idea original y hermosa.

7. Una uña de cada color

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Para quienes no le temen a los colores vivos, esta idea viene a llamar la atención. Cada uña tiene punta de un color diferente y las piedras son transparentes, aunque debajo de ellas se pintó en cada tonalidad.