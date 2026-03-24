7 diseños de uñas para reemplazar las típicas blancas lechosas: son ideas con más onda

Las uñas estilo blanco lechoso siguen en tendencia desde que llegaron el invierno pasado, pero ahora con toques cálidos para encajar en esta primavera de 2026. Por eso, si quieres darle una actualización a tu manicure, puedes inspirarte en estas ideas de diseños de uñas para reemplazar las típicas blancas. Te verás con más onda.

Todos estos diseños de uñas, en cortas o largas, mantienen la elegancia de las milky nails , pero les dan un upgrade más fresco, primaveral y aesthetic.

1. Milky con puntas pastel difuminadas

Una base lechosa muy ligera y en las puntas aplica tonos pastel (lila, baby blue, durazno) difuminados tipo ombré. Solo aplica base blanca translúcida, agrega color en la punta y difumina con esponja o pincel.

Diseño de uñas estilo lechosas originales.|(PINTEREST)

2. Glazed nails con toque rosado

El efecto “glaseado” sigue fuerte, pero ahora con base rosita en lugar de blanca. Usa esmalte rosa muy suave + polvo cromado nacarado encima para ese brillo tipo espejo.

3. Uñas nude con flores mini

Un diseño delicado y muy primaveral. Usa una base nude y con un dotting tool crea pequeñas flores blancas o de colores, agregando un puntito amarillo al centro.

Uñas lechosas con flores.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. French invertido en tonos cálidos

En lugar de la punta, el color va en la base de la uña (cerca de la cutícula). Deja la uña en tono natural o nude y dibuja una media luna en tonos como coral, terracota o amarillo mantequilla.

Las uñas lechosas con detalles cálidos.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Aura nails en colores suaves

Tienen efecto difuminado en el centro de la uña que parece un “aura”. ¿Cómo se hacen? Son una base clara y con aerógrafo o esponja aplica un círculo difuso en tonos pastel en el centro.

6. Jelly nails translúcidas

Son uñas con efecto gelatina, ligeras y coloridas. Solo mezcla esmalte con top coat para lograr transparencia y aplica en capas en tonos como rosa, naranja o verde lima.

Diseño de uñas traslúcidas.|(ESPECIAL/Pinterest)

7. Swirls delicados sobre base neutra

Líneas curvas muy finas que dan un look moderno y artístico. Pata hacerlas, debes ponerlas sobre base nude o lechosa, dibuja líneas orgánicas con pincel fino en colores pastel o blanco.

|(ESPECIAL/Pinterest/CANVA)

Cuáles son las ventajas de usar uñas estilo blanco lechoso

Usar uñas estilo blanco lechoso te puede dar un toque más elegante, sofisticado, pero con sencillez, según la revista de moda Glamour. Y es que, a decir de expertos en la belleza, estos diseños de manicura te dan estatus de tendencia eterna; es decir, que nunca pasarán de moda.

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